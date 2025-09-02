Sequestrati 500 kg di canapa, imprenditore modenese nei guai

MODENA - Lo scorso giovedì 28 agosto, la Guardia di Finanza di Bologna ha sequestrato oltre 500 kg di canapa diretti verso il Regno Unito all'aeroporto "Marconi" di Bologna. La canapa, sequestrata in seguito ad un'indagine in merito alle esportazioni di questo prodotto da parte di società attive nel mondo del commercio via internet di prodotti derivanti da canapa light, era di proprietà di un imprenditore modenese, che opera proprio in questo settore. L'indagine ha riguardato anche l’analisi delle spedizioni ed il monitoraggio dei siti web e dei social network. L’imprenditore modenese è indagato per produzione, detenzione e commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope.

