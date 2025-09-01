Sicurezza a Carpi, Depietri (Pd): “Destra porti al Governo le firme dei cittadini che chiedono più agenti”

CARPI - Daniela Depietri, segretaria del Partito Democratico di Carpi, interviene in merito ai recenti episodi verificatisi nel centro storico della città:

“La sicurezza è una battaglia di tutti, a prescindere alla parte politica in cui militano. Per questo, dato che chiunque rappresenti i cittadini nei consessi istituzionali dovrebbe ben sapere che il numero delle forze dell’ordine sul territorio, siano esse Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri o Guardia di Finanza, dipende da scelte e decisioni del Governo, e dato che da anni, a Carpi, sindaci, cittadini, sindacati e associazioni richiedono in tutti i modi possibili che da Roma si decida di aumentare il numero degli agenti di PS e dei militi dell’Arma di stanza in città, chiediamo che, se gli esponenti della destra cittadina e regionale sono veramente interessati ad aumentare la sicurezza in città, e non a speculare su ogni episodio che si verifichi per dare addosso a un’Amministrazione che sulla sicurezza ha messo in campo numerose operazioni per quanto di sua competenza, si uniscano a noi nel farsi latori della richiesta. Si tratta di un invito che avevamo già fatto ma, dati gli ultimi episodi, rinnoviamo. Consigliera Arletti, questo è un appello sincero: se ha veramente a cuore la sicurezza dei carpigiani, firmi l’appello che chiede al Governo di inviare più agenti! Il sospetto, altrimenti, è che si utilizzi ogni notizia al solo tentativo di far passare l’idea che se la responsabilità della sicurezza sia tutta in mano all’Amministrazione, quando invece è esattamente il contrario. Se così fosse, si tratterebbe di un tentativo da un lato maldestro, dato che i cittadini non sono ingenui, dall’altro molto triste, perché rappresentare i cittadini in Consiglio comunale, così come in Assemblea regionale, dovrebbe significare ben altro".