Soliera, 59enne assolto dall’accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie

SOLIERA - Un uomo di 59 anni, residente a Soliera, è stato assolto dall'accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie e della figlia di sei anni. A riportarlo è Trc. L'uomo era stato denunciato dalla moglie a fine 2023: all'uomo, anche in seguito alla presentazione di un referto medico da parte della donna che riportava 30 giorni di prognosi, era stato messo il braccialetto elettronico e per lui era stato disposto il divieto di avvicinamento alla moglie. Come appurato nel corso del processo, tuttavia, il certificato medico che la donna aveva presentato mancava di qualsiasi particolare inerente alle presunte lesioni riportate: di conseguenza, l'uomo è stato assolto.

LEGGI ANCHE: