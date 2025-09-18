Soliera, 59enne assolto dall’accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie
SOLIERA - Un uomo di 59 anni, residente a Soliera, è stato assolto dall'accusa di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie e della figlia di sei anni. A riportarlo è Trc. L'uomo era stato denunciato dalla moglie a fine 2023: all'uomo, anche in seguito alla presentazione di un referto medico da parte della donna che riportava 30 giorni di prognosi, era stato messo il braccialetto elettronico e per lui era stato disposto il divieto di avvicinamento alla moglie. Come appurato nel corso del processo, tuttavia, il certificato medico che la donna aveva presentato mancava di qualsiasi particolare inerente alle presunte lesioni riportate: di conseguenza, l'uomo è stato assolto.
-
Soliera, telefonata di un ragazzo che piange e dice di essere stato coinvolto in un incidente: attenzione alla truffa
- Incendio in un casolare abbandonato dove erano presenti bombole Gpl, intervengono i Vigili del Fuoco
- Calcio, Coppa Terza Categoria: passano il turno Roveretana, Baracca Beach e Union Sg Sozzigalli
- Incendio alla centrale a biomasse di Massa Finalese: fiamme domate, ma Vigili del Fuoco ancora sul posto
- Soliera, 59enne assolto dall'accusa di maltrattamenti nei confronti della moglie
- Il 20 settembre a Concordia torna lo "Young Music Festival & Street Food Fest"
- San Felice protagonista a "PizzaGirls" su Raiplay con la partecipazione di Debora Buglino
- Calcio, fair play in Prima Categoria: avversario a terra, attaccante del Cavezzo solo davanti al portiere mette la palla fuori
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"