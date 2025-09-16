Soliera, telefonata di un ragazzo che piange e dice di essere stato coinvolto in un incidente: attenzione alla truffa
SOLIERA - Al Comando dei Carabinieri di Soliera è stato denunciato un nuovo tentativo di truffa telefonica: una persona, infatti, ha ricevuto sul telefono fisso la chiamata di un ragazzino piangente, che si è spacciato per il proprio figlio, dicendo di aver fatto un incidente. In seguito, poi, il ragazzo ha passato la linea ad un sedicente maresciallo dei Carabinieri di Modena, che ha detto che il ragazzo aveva investito una 14enne sulle strisce pedonali.
La vittima della tentata truffa ha capito subito che si trattava di un raggiro e ha chiuso la chiamata e sporto denuncia ai Carabinieri prima che, con ogni probabilità, le venissero chiesti soldi per risolvere la situazione. Probabilmente i truffatori in questione prendono i numeri dagli elenchi telefonici, cercando di individuare nomi che sembrano più "antichi" e, dunque, appartenenti ad anziani.
