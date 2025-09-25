Soliera in lutto per la morte a 51 anni dell’ex consigliera comunale Rita Capelli

SOLIERA - Soliera in lutto per la morte, avvenuta lo scorso lunedì 22 settembre all'età di 51 anni, di Rita Capelli, ex consigliera comunale tra le fila del Movimento 5 Stelle e storica attivista.

Il Movimento 5 Stelle Modena esprime "cordoglio per la morte della storica attivista e consigliera di Soliera Rita Capelli, scomparsa prematuramente a 51 anni. Capelli era una persona speciale e ha militato nel Movimento con grande passione e impegno. In questo momento di grande dolore ci stringiamo alla famiglia, a cui esprimiamo le più sentite condoglianze".