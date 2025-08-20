False telefonate a nome del Policlinico, finto primario chiede soldi: attenzione alla truffa
MODENA - Attraverso una nota stampa l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena rende noto di essere venuta a sapere da alcuni utenti che in questi giorni c’è qualcuno che sta tentando truffe telefoniche sfruttando le preoccupazioni sulla salute dei cittadini. In particolare, l’Azienda è venuta a sapere che qualcuno ha telefonato da un numero sconosciuto spacciandosi per un presunto primario di Chirurgia Generale.
La voce, molto sicura di sé, riferirebbe all’utente che un congiunto è ricoverato al Policlinico di Modena a seguito di un incidente stradale, chiedendo poi soldi o oro per evitare le liste d’attesa. È bene ricordare che l’Azienda non effettua mai telefonate né manda SMS con richieste del genere che sono da considerarsi, quindi, sempre un tentativo di truffa.
L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena desidera infine condannare questi comportamenti che sfruttano la preoccupazione per la salute di un congiunto allo scopo di estorcere denaro. Ha quindi dato mandato ai propri uffici di informare le Autorità competenti in merito alle segnalazioni di truffa ricevute dagli utenti- segnalare la truffa alle autorità competenti.
