17 Settembre 2025
Unimore, il team di MoRe Modena Racing trionfa nella Formula SAE Italy per il 2° anno consecutivo

18 Settembre 2025

Il team MoRe Modena Racing di Unimore ha concluso la stagione 2025 con un’importante vittoria nella Formula SAE Italy, presso il Circuito Riccardo Paletti di Varano de’ Melegari, nella classe delle vetture a combustione interna. Questo trionfo, il secondo consecutivo dopo quello ottenuto nella precedente stagione, non solo ha consacrato il team come campione indiscusso della competizione italiana, ma ha anche confermato l’elevato livello dimostrato in tutte le gare della stagione Il team MMR di Unimore, con la vettura ibrida a biocombustibile, ha brillato durante la competizione, aggiudicandosi le prove di Acceleration, Skidpad, Autocross, Endurance e Efficiency a cui si aggiunge un’ulteriore prestigiosa vittoria nella prova di Engineering Design e un importantissimo podio nella prova del Cost Event.

Inoltre, per la prima volta nella storia del Team, è stato ottenuto il prestigioso premio sponsorizzato da Dallara per la vettura con il miglior rapporto tra prestazioni e risorse utilizzate nella sua costruzione.

“Il risultato raggiunto rappresenta un riconoscimento di grande valore non solo per i nostri studenti, ma anche per l’Ateneo e per la città di Modena” – sottolinea il prof. Francesco Leali, direttore del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari -. “Grazie a impegno, creatività e spirito innovativo, i ragazzi hanno dimostrato per l’ennesima volta di saper competere e affermarsi sulla scena internazionale a conferma del fatto che investire in formazione e ricerca di qualità porta sempre a successi concreti. Per me, come Direttore, è motivo di orgoglio ospitare nel nostro Dipartimento le principali attività del team, una realtà che coinvolge oltre 200 studenti provenienti da differenti dipartimenti dell’ateneo”.

“Dopo una lunga stagione di competizioni, il traguardo raggiunto dai nostri studenti rappresenta il giusto riconoscimento per mesi di lavoro intenso: notti dedicate alla progettazione, alla produzione e ai test della vettura, sempre alla ricerca di miglioramenti.” - commentano i Faculty advisor del progetto Valerio Mangeruga e Matteo Giacopini, aggiungendo - “Ǫuesto è un risultato che premia la loro dedizione, passione e determinazione, e che testimonia l’elevata qualità di questo progetto di didattica integrativa, basato sul modello del Learning by Doing”.

Il trionfo alla FSAE Italy 2025 è un’ulteriore testimonianza del valore del lavoro di squadra e della continua ricerca dell’eccellenza. L’attenzione maniacale ai dettagli nella prova di Design, la cura nella redazione e nell’esposizione del Cost Event e la velocità e precisione nelle prove dinamiche sono il risultato di mesi di lavoro e di una perfetta sinergia tra tutti i membri del team.

“Un risultato che premia gli immensi sforzi compiuti durante il corso dell’anno” – commenta infine il Team Leader Gianmarco Guzzo, aggiungendo –“ciascuno dei membri che ha contribuito nel progetto ha sempre dato il massimo e non è mai scontato riuscire a raccogliere i risultati che sono frutto di profondi sacrifici; è a loro porgo i miei più sinceri ringraziamenti”.

Con i prestigiosi risultati conquistati in questa stagione, il team MoRe Modena Racing si conferma tra le realtà più competitive e apprezzate a livello internazionale nella Formula Student. C’è già grande attesa per le sfide della prossima stagione, che vedrà la nascita della prima vettura elettrica targata MoRe Modena Racing, rendendo il progetto ancora più ampio e trasversale.

Notizie del giorno

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
    L'avvenimento
    San Possidonio, una targa e una canzone per la dottoressa Testi: “Grazie per il suo impegno instancabile”
    Il concittadino Mauro Rettighieri ha reso omaggio alla storica professionista: un momento di emozione collettiva che ha ricordato il valore del servizio sanitario pubblico.
    Curiosità
    Arrivano nel modenese 14 cassette postali “smart”: rosse fuori, tecnologiche dentro
    Sono così intelligenti da avvisare direttamente il portalettere se sono piene o vuote. Risultato? Niente più giri a vuoto, meno emissioni inutili e un lavoro più rapido ed efficiente
    Istruzione
    Carpi, inaugurato l’ampliamento del polo Fanti–Da Vinci: 18 nuove aule per oltre 500 studenti - FOTO E VIDEO
    Il piano terra sarà a disposizione del liceo Fanti, mentre il primo piano ospiterà le classi dell’istituto Da Vinci. Grazie a ingressi e percorsi separati, le due scuole manterranno la loro autonomia, pur condividendo lo stesso edificio.

    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    Il caso
    "No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
    La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati
    Mercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
    I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Arte
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"

