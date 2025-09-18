Unimore porta l’Italia sul podio del congresso internazionale Flux di Dublino
MODENA, REGGIO EMILIA - La dott.ssa Giuditta Smith, ricercatrice Unimore nel Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscience, ha ricevuto il Travel Award alla conferenza scientifica internazionale Flux di Dublino, unico premio conferito ad una università italiana in tutta la conferenza. La dott.ssa Smith ha presentato un lavoro sullo screening della lettura nelle scuole elementari italiane dal titolo “Rapid Online Assessment of Reading: Validation of an Italian reading screening tool”. Al progetto, finanziato dal Fondo PRIN (Progetti di Rilevante interesse nazionale) 2022 del PNRR, lavorano anche le ricercatrici Unimore Elisa Bassoli (assegnista) e Sendy Caffarra (coordinatrice).
Il progetto ha visto coinvolte molte scuole primarie del territorio, con cui si è sviluppato un rapporto di collaborazione e reciprocità. Questo ha ispirato la candidatura della dott.ssa Smith, che si è espressa sull'importanza per la comunità scientifica di confrontarsi attraverso le discipline per mantenere alta l'utilità sociale della nostra ricerca e per promuovere una trasmissibilità dei nostri risultati alla comunità. Il Flux Congress di Dublino è la conferenza biennale organizzata dalla Flux Society (Society for Developmental Cognitive Neuroscience), focalizzata sullo studio dello sviluppo cognitivo del cervello umano, che riunisce ricercatori, accademici, dottorandi, post-doc e professionisti interessati alla neuroscienza cognitiva dello sviluppo.
- Trasporto pubblico, no di Federconsumatori all'ipotesi di un aumento del costo dei biglietti
- Unimore porta l’Italia sul podio del congresso internazionale Flux di Dublino
- Festivalfilosofia, nel weekend a Modena ingresso gratuito a Ghirlandina, Acetaia e Palazzo Comunale
- Carpi, aperto il bando per la palestra "Vezzelli"
- Modena, tra gennaio e giugno 1.605 nuovi iscritti a “C’entro in bici”, il servizio gratuito di nolo
- Carpi, ai Musei di Palazzo dei Pio tre mostre per il FestivalFilosofia
- Modena, pronto il deposito protetto di bici in centro storico
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"
- Mirandola, il Commissariato rischia di perdere gli agenti appena arrivati, al denuncia di Patto per il Nord