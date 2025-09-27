Youz Work-ER: lunedì 29 settembre a Modena il laboratorio per nuove politiche giovanili
MODENA - Lunedì 29 settembre, dalle 9 alle 18, la sala "Hub in polis" della polisportiva San Faustino (via Wiligelmo 72) ospita il laboratorio territoriale di Youz Work-ER, il percorso formativo regionale giunto alla sua seconda edizione.
Promosso dalle Politiche Giovanili della Regione Emilia-Romagna e realizzato da Casco Learning con il supporto di Art-ER, in collaborazione con i Comuni di Ravenna e Modena, Youz Work-ER nasce con l’obiettivo di rafforzare le competenze di amministratori, funzionari e operatori giovanili, mettendo al centro i giovani come risorsa per lo sviluppo locale.
Questa seconda edizione si concentra in particolare sull’affiancamento nella ricerca di leve generative – finanziarie, umane e strumentali – utili a realizzare i prototipi progettati nel precedente percorso o ad avviare nuove progettualità di rete.
Il laboratorio sarà anche un’occasione per sperimentare strumenti innovativi: i partecipanti sono invitati a portare con sé un laptop o pc, per lavorare in gruppo con un applicativo di intelligenza artificiale, registrandosi con un account personale.
Youz Work-ER rappresenta un vero e proprio cantiere di idee e competenze: un ecosistema formativo regionale che si propone di innovare le politiche giovanili, stimolare lo scambio di buone pratiche, attivare networking territoriale e contribuire a definire le nuove linee di indirizzo regionali su spazi di aggregazione, servizi informagiovani e azioni a sostegno del benessere delle giovani generazioni.
