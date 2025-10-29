50 anni del telescopio di Cavezzo, grande partecipazione per la giornata di apertura straordinaria

CAVEZZO - Partecipazione ed entusiasmo per la giornata di apertura straordinaria dedicata ai 50 anni del telescopio di Cavezzo. Fin dal mattino, un flusso continuo di visitatori ha animato l’osservatorio “Geminiano Montanari”, con cittadini di ogni età e anche diverse scolaresche che, organizzandosi al di fuori dell’orario scolastico, hanno voluto vivere da vicino un luogo che da mezzo secolo rappresenta un simbolo di conoscenza e curiosità.

L’Amministrazione comunale esprime soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e ringrazia tutti i volontari che hanno contribuito al suo successo: in particolare, l’Associazione Astronomica “Geminiano Montanari”, con un ringraziamento speciale a Mauro Facchini per la passione e la dedizione con cui da anni custodisce questo patrimonio. Un sentito ringraziamento anche ad Andrea Bombarda e all’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente Federico Malavasi, che stanno lavorando attivamente per dare nuovo slancio all’osservatorio e costruirne il futuro.

«È stata una giornata che ha saputo unire curiosità, memoria e senso di comunità – dichiara il sindaco di Cavezzo, Stefano Venturini –. Il telescopio di Cavezzo rappresenta un punto di riferimento importante per il nostro territorio e vogliamo che torni a essere un luogo vivo, capace di avvicinare le persone alla scienza e alla bellezza del cielo. Questa apertura straordinaria è solo l’inizio di un percorso di valorizzazione più ampio, che porterà nuove iniziative e opportunità legate alle risorse del nostro Comune. Il cielo di Disvetro ci ricorda che guardare lontano è nel nostro DNA, e che insieme possiamo continuare a far brillare questa straordinaria storia di Cavezzo.»

