A Modena presidio di solidarietà per Sigfrido Ranucci
MODENA - Nota stampa da parte dell'Associazione Stampa Modenese:
"L’associazione Stampa Modenese esprime solidarietà al collega di Report Sigfrido Ranucci e profondo sgomento per il vile attentato che lo ha colpito. Intimidire in modo così spregevole Sigfrido Ranucci e la Redazione di Report significa compromettere la libertà di stampa e attaccare tutti coloro che fanno informazione e giornalismo d’inchiesta.
Per questo motivo, l’associazione stampa Modenese insieme ad Aser- associazione stampa dell’Emilia-Romagna e al comitato di redazione della Rai Tgr Emilia-Romagna organizza un presidio per questa sera (venerdì 17 ottobre), alle 18, in piazza torre, davanti al sacrario dei caduti della Ghirlandina. Tutti i colleghi e le colleghe e la cittadinanza sono invitati a partecipare. Vogliamo essere anche noi la scorta di Sigfrido e stare dalla parte di tutti coloro che lavorano per un’informazione libera in Italia".
