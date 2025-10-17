A Modena presidio di solidarietà per Sigfrido Ranucci

MODENA - Nota stampa da parte dell'Associazione Stampa Modenese:

"L’associazione Stampa Modenese esprime solidarietà al collega di Report Sigfrido Ranucci e profondo sgomento per il vile attentato che lo ha colpito. Intimidire in modo così spregevole Sigfrido Ranucci e la Redazione di Report significa compromettere la libertà di stampa e attaccare tutti coloro che fanno informazione e giornalismo d’inchiesta.