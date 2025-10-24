Abusi sessuali su una ragazzina di 12 anni, a processo 68enne
PESARO - Un uomo all'epoca dei fatti, che risalgono agli anni tra il 2020 e il 2023, 68enne avrebbe abusato sessualmente di una ragazzina che aveva appena 12 anni. Per questo, è finito a processo con l’accusa di violenza sessuale aggravata.
La vicenda è avvenuta nelle Marche: l'uomo aveva conosciuto la 12enne in occasione di comuni visite ad anziane vicine di casa e, proprio nel corso di quegli incontri, avrebbe iniziato ad avvicinarla e, in seguito, a molestarla. I parenti della ragazza, in particolare la zia e la nonna, hanno iniziato ad insospettirsi quando hanno notato che la 12enne, per andare a trovare le anziane vicine, aveva iniziato a truccarsi.
Una sera, poi, aveva detto che sarebbe andata al parco con il fratellino, ma, invece, non lo aveva fatto: il nonno, cercandola, l'aveva vista uscire di corsa dalla casa del 68enne. Una volta a casa, la ragazza avrebbe raccontato gli abusi subiti dall'uomo: prima l'avvicinamento fisico e poi i rapporti sessuali completi che aveva dovuto subire.
In seguito, al racconto della 12enne, nel 2023 è stata sporta denuncia e ora è in corso il processo che vede come imputato per le gravi accuse il 68enne.
