Carpi, al dottor Giuseppe Licitra la Direzione sanitaria dell’ospedale “Ramazzini”

CARPI - Avvicendamento alla Direzione sanitaria dell’ospedale "Ramazzini" di Carpi, parte di un più ampio percorso di riorganizzazione delle direzioni sanitarie avviato a partire dalla nomina della dottoressa Giulia Ciancia alla Direzione del Presidio Ospedaliero Ausl e alla Direzione sanitaria dell’ospedale di Sassuolo SpA. Nei giorni scorsi è stata deliberata l’attribuzione dell’incarico di sostituzione alla Direzione sanitaria dell’ospedale "Ramazzini", con l’affidamento al dottor Giuseppe Licitra, che da sei anni ricopre il ruolo di responsabile della Direzione medica dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola, incarico che al momento mantiene in vista del completamento della riorganizzazione in atto. A breve infatti si completerà la squadra anche con l’affidamento dell’incarico per la Direzione sanitaria dell’ospedale di Mirandola.

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Modena e Reggio Emilia, specializzato in Igiene e Medicina preventiva, Licitra ha iniziato il suo percorso formativo e professionale presso l’Azienda USL di Modena nel 2010, con un impegno continuativo nell’ambito dell’Unità Operativa Cure primarie di Mirandola, dal 2011 al 2014, dove ha collaborato attivamente alla gestione dell’emergenza sanitaria collegata all’evento sismico del 2012. A seguire, dal 2014 al 2016, l’esperienza lavorativa presso la Direzione sanitaria dell’ospedale di Sassuolo. Rientrato in Ausl, come dirigente di Direzione Medica di Presidio per gli Ospedali di Vignola e Pavullo, prima, e poi mantenuto lo stesso ruolo per l’ospedale di Pavullo, dal 2019 ha assunto l’incarico alla Direzione sanitaria dell’ospedale di Mirandola. Attualmente è anche referente per il Presidio AUSL del Dipartimento di Emergenza-Urgenza, con incarico di coordinamento e supporto nell'ambito dei gruppi di lavoro impegnati nella riforma della Rete di Emergenza-Urgenza della Provincia di Modena.

“Mentre continua il lavoro con la dottoressa Ciancia sulla costituzione di una squadra di direzione sanitaria del presidio ospedaliero AUSL che sia competente e affiatata, oggi si concretizza un tassello rilevante – osserva il direttore generale Ausl Mattia Altini -. Grazie all’esperienza sul territorio del dottor Licitra, il Ramazzini acquisisce una figura fondamentale per il percorso che ci attende, che riguarda sia importanti interventi strutturali – con nuovi investimenti sul vecchio e la continuazione del percorso sul nuovo ospedale di Carpi – sia organizzativi, con una sempre maggiore integrazione delle sedi ospedaliere sull’intera area nord della Provincia. La nomina del dottor Licitra risponde anche a questo obiettivo: avere un professionista qualificato capace valorizzare le peculiari competenze dei professionisti, cosa che ha sempre fatto anche nei suoi anni alla guida del Santa Maria Bianca, in chiave di complementarietà e integrazione Carpi-Mirandola. Grazie alla sua conoscenza di entrambe le strutture siamo certi che sarà all’altezza del compito, mentre procediamo a dare una strutturazione solida al Presidio ospedaliero. A lui un augurio di buon lavoro da parte di tutta la Direzione aziendale e dei professionisti che, sono certo, lo accoglieranno con disponibilità e fiducia”.

