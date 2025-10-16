Aimag, “Patto per il Nord”: “Pensa da grande gruppo, ma dimentica i cittadini dell’Area Nord”

Nota stampa di "Patto per il Nord" sul tema Aimag:

"AIMAG pensa da grande gruppo, ma dimentica i cittadini del Nord. Mentre i cittadini dell’area nord della provincia aspettano interventi urgenti per sostituire le vecchie tubature e garantire la sicurezza delle reti idriche — alcune ancora con tratti in amianto — AIMAG sembra guardare altrove. Non verso il territorio, ma verso Hera, come se l’operazione fosse già fatta. Si parla di nuovi uffici, ampliamenti e spazi più moderni. Ma a chi servono davvero questi investimenti? Ai cittadini o a chi prepara grandi operazioni di accorpamento e centralizzazione dei servizi, sempre più lontani da Mirandola e dai Comuni del Nord?

“Prima la manutenzione, la sicurezza, la qualità dell’acqua e la sostituzione delle condotte vecchie e pericolose; poi, se serve, gli uffici nuovi. Ogni euro investito dai cittadini deve andare a servizi funzionanti e sicuri, non a palazzi moderni” — dichiara Riad Ghelfi, segretario provinciale di "Patto per il Nord" Modena.