Aimag, “Patto per il Nord”: “Pensa da grande gruppo, ma dimentica i cittadini dell’Area Nord”
Nota stampa di "Patto per il Nord" sul tema Aimag:
"AIMAG pensa da grande gruppo, ma dimentica i cittadini del Nord. Mentre i cittadini dell’area nord della provincia aspettano interventi urgenti per sostituire le vecchie tubature e garantire la sicurezza delle reti idriche — alcune ancora con tratti in amianto — AIMAG sembra guardare altrove. Non verso il territorio, ma verso Hera, come se l’operazione fosse già fatta. Si parla di nuovi uffici, ampliamenti e spazi più moderni. Ma a chi servono davvero questi investimenti? Ai cittadini o a chi prepara grandi operazioni di accorpamento e centralizzazione dei servizi, sempre più lontani da Mirandola e dai Comuni del Nord?“Prima la manutenzione, la sicurezza, la qualità dell’acqua e la sostituzione delle condotte vecchie e pericolose; poi, se serve, gli uffici nuovi. Ogni euro investito dai cittadini deve andare a servizi funzionanti e sicuri, non a palazzi moderni” — dichiara Riad Ghelfi, segretario provinciale di "Patto per il Nord" Modena.
“Il Nord della provincia non può diventare la periferia dimenticata delle multiutility. Se davvero vogliamo innovare, cominciamo dalle reti idriche e dalla sicurezza ambientale, non dai muri e dai vetri di un nuovo edificio” — aggiunge Daniele Ori, responsabile organizzativo di Patto per il Nord Emilia.Patto per il Nord Modena chiede ad AIMAG un atto di responsabilità: l’ampliamento di uffici deve andare di pari passo con la sostituzione delle tubature obsolete e pericolose, compresi i tratti in amianto. Il futuro non si costruisce solo con nuovi uffici, ma con servizi che funzionano e cittadini rispettati.
