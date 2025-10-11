Anche a Ferrara vaccinazione antinfluenzale da lunedì 13 ottobre

FERRARA - Anche a Ferrara da lunedì 13 ottobre parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale, con l’obiettivo di proteggere il maggior numero di cittadini nei confronti del virus influenzale.

Confermata anche quest’anno la possibilità di co-somministrazione del vaccino antinfluenzale con altri vaccini previsti dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, compreso il vaccino anti Covid-19. Anche per questa stagione, infatti, è attesa una co-circolazione di virus influenzali e Covid.

La campagna delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna punta a rafforzare ulteriormente l’offerta e innalzare la copertura per le persone ad alto rischio, di tutte le età, per condizione patologica, fisiologica (gravidanza) o esposizione lavorativa.

Si ricordano le “istruzioni per l’uso” relative alle vaccinazioni contro l’influenza stagionale e il Covid.

INFLUENZA STAGIONALE

L’offerta vaccinale attiva e gratuita del vaccino contro l’influenza stagionale riguarda le persone dai 60 anni in su, con o senza patologie croniche e le persone di ogni età comprese nelle categorie a rischio di seguito elencate.

Destinatari della vaccinazione gratuita

La vaccinazione antinfluenzale viene offerta gratuitamente alle persone di età uguale o superiore a 60 anni con particolare riguardo a operatori e residenti di strutture assistenziali, con o senza patologie croniche; donne in gravidanza, indipendentemente all’età gestazionale o in post partum; medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali; soggetti di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti; persone rientranti nella fascia d’età 6 mesi-59anni con patologie croniche che espongono ad elevato rischio di complicanze o di ricoveri correlati all'influenza (compresi i conviventi); addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze dell'ordine e protezione civile in servizio attivo, compresi i Vigili del fuoco, Carabinieri, Militari e la Polizia municipale; personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, volontari dei servizi sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi essenziali); personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani; volontari in ambito sociosanitario e donatori di sangue. Il Ministero ha inserito nella categoria delle persone a cui è raccomandato il vaccino gratuito anche i bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni.

Viene in particolar modo raccomandato alle Ausl il coinvolgimento delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, disabili e persone vulnerabili per garantire la vaccinazione agli operatori e agli ospiti.

Dove si esegue il vaccino

I cittadini interessati possono rivolgersi al proprio Medico di famiglia o al proprio Pediatra di Libera Scelta.

L’Azienda USL consegna le scorte necessarie per gli assistiti fragili al Medico di famiglia che contatta i propri pazienti nelle modalità più opportune per favorire la massima adesione e provvede a programmare l’attività vaccinale attraverso accessi regolamentati.

I vaccini per la popolazione pediatrica

La vaccinazione è effettuata dai Pediatri di libera scelta che vaccinano in via preferenziale i loro assistiti affetti da patologie croniche che espongono ad elevato rischio di complicanze o ricoveri.

Anche quest’anno il Ministero ha inserito nella categoria delle persone a cui è raccomandato il vaccino gratuito, i bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni.

Per la prenotazione della vaccinazione ANTINFLUENZALE per minori sani è attivo un portale dedicato, disponibile al seguente link https://agende.ausl.fe.it/vaccinazione-antinfluenzale-minori/

Attraverso il portale è possibile selezionare la sede sul territorio e la data disponibile per prenotare autonomamente la vaccinazione. Sulla somministrazione è comunque sempre possibile confrontarsi col proprio pediatra di fiducia.

Vaccinazioni rivolte al personale sanitario

Sia l’Azienda USL sia l’Azienda Ospedaliero Universitaria organizzeranno sedute ad hoc, nei luoghi di lavoro, per la vaccinazione antinfluenzale ed anti-COVID dei propri operatori.

Vaccinazione a pagamento

Il vaccino potrà essere somministrato presso i servizi vaccinali regionali a pagamento su richiesta degli interessati a soggetti sani che rientrano nelle fasce d’età 7 anni - 59 anni, secondo il tariffario regionale vigente.

I cittadini tra i 18-59 anni sani potranno essere vaccinati anche presso le farmacie convenzionate aderenti e la prestazione sarà, anche in questo caso, a pagamento, secondo quanto previsto dall’accordo nazionale.

COVID

I cittadini interessati possono rivolgersi al proprio Medico di famiglia. Come avviene per il vaccino antinfluenzale, l’Azienda USL consegna le scorte necessarie per gli assistiti fragili al Medico di famiglia, che contatta i propri pazienti nelle modalità più opportune per favorire la massima adesione e provvede a programmare l’attività vaccinale attraverso accessi regolamentati.

In ogni caso anche il Servizio Igiene Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Ferrara ha predisposto le agende di prenotazione per vaccinazione anti - SARS CoV-2 adulti, accessibili tramite CUP aziendali (non farmacie) o mediante Fascicolo Sanitario Elettronico, attive a partire da lunedì 13 ottobre. Le persone che intendono vaccinarsi presso gli ambulatori vaccinali attivati da parte dell’Azienda, quindi, possono prenotare tramite Cup aziendali o FSE.

In occasione della seduta vaccinale anti-Covid è possibile richiedere la co-somministrazione del vaccino per proteggersi contro l’influenza stagionale.

Solo per la fascia d'età dei minori fino agli 11 anni, rimane disponibile il portale di auto-candidatura al link https://agende.ausl.fe.it/vaccinazione-per-il-figlio-minore-candidatura/

In questa pagina è possibile candidarsi ad essere contattati per richiedere la vaccinazione anti-Covid per il figlio minore. La data della vaccinazione verrà concordata al momento del contatto telefonico.

