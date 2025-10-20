Ancora spray urticante spruzzato all’interno dell’Istituto “Barozzi”, diversi studenti medicati

MODENA - Già nel corso dello scorso anno scolastico gli episodi furono diversi, ora è accaduto di nuovo. Ancora una volta, infatti, all'interno dell'Istituto "Barozzi" di Modena, in questo caso al secondo piano, è stato spruzzato spray urticante: l'episodio ha creato caos dentro alla scuola e ha richiesto l'intervento sul posto di sanitari del 118 e forze dell'ordine.

I primi hanno medicato e soccorso circa 40 studenti a cui lo spray aveva creato fastidi (per fortuna per nessuno di loro è stato necessario il trasporto al Pronto soccorso), mentre le seconde stanno indagando per fare luce su quanto avvenuto.

