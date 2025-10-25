Auto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500

AutoScout24 e AutoProff stanno partecipando ad Auto e Moto d’Epoca, in programma dal 23 al 26 ottobre a BolognaFiere, con una delle protagoniste indiscusse del cinema e dell’automobilismo: la Lamborghini Countach 25° Anniversario, leggenda su quattro ruote resa iconica anche dalla celebre scena in cui Leonardo DiCaprio, nei panni di Jordan Belfort, la guida tra eccessi e delirio in The Wolf of Wall Street. Prodotta in soli 658 esemplari dal 1988 al 1990, è un’auto quasi irripetibile, simbolo di come le classic car siano passate da oggetti di culto a veri asset da collezione. Nello stand condiviso, i due brand del gruppo mostreranno come la trasformazione digitale stia rivoluzionando questo mondo, rendendolo più accessibile, trasparente e strategico per appassionati e investitori.

Il fascino delle auto d’epoca corre sul digitale: un mercato da 800 miliardi di euro

Secondo il report di McKinsey & Company[1], il valore globale delle auto da collezione ha raggiunto gli 800 miliardi di euro nel 2024, con un volume di scambi annuo di 45 miliardi. A trainare il mercato sono soprattutto le auto degli anni ’80, ’90 e 2000, protagoniste di una crescita costante in valore e liquidità. Al centro della filiera ci sono dealer, broker, case d’asta e piattaforme digitali, che generano oltre 40 miliardi di euro l’anno. In questo scenario si inserisce AutoScout24, con oltre 10.000 auto d’epoca attualmente in vendita sulla piattaforma. I prezzi spaziano da poche migliaia a diversi milioni di euro. Tra le più costose: una Ferrari 288 del 1985 in vendita in Spagna per 6,5 milioni di euro; una Ferrari F40 del 1992, localizzata in Olanda a 3,3 milioni di euro; e una Lamborghini Miura, sul mercato italiano per 3 milioni di euro. Ma per entrare nel mondo delle auto d’epoca non servono necessariamente cifre da capogiro: bastano poche migliaia di euro per avvicinarsi a modelli con un potenziale storico e un fascino intramontabile. Tra le proposte più accessibili su AutoScout24 troviamo una Fiat Cinquecento L venduta a Barletta per 3.900 euro, una Volvo 240 Kombi Super Polar offerta in Germania a 5.800 euro e una Volkswagen Maggiolino disponibile a Torino per 7.900 euro.

L’auto che fa sognare l’Europa: la Ford Mustang

In occasione della fiera, AutoScout24, presenta i dati aggiornati sulle auto da collezione più cercate sul portale nei principali mercati del continente. Qual è l’auto da collezione più desiderata in Europa? La risposta arriva da oltreoceano: la Ford Mustang, icona del sogno americano, simbolo di libertà e avventura, resa immortale dal cinema, da Bullitt a John Wick. Segue la Porsche 911, mentre completano il podio due modelli dal fascino intramontabile: Mercedes-Benz 190 e Fiat 500, che incarnano i due poli dell’immaginario automobilistico europeo: precisione tedesca e stile italiano. Mentre la presenza costante di Citroën DS e del Maggiolino Volkswagen sottolinea come il collezionismo moderno sia sempre più trasversale. Il mercato europeo nel suo complesso mostra una chiara maturità: la passione resta il motore principale, ma cresce il peso dell’investimento e della digitalizzazione come fattori decisivi nelle scelte di acquisto.

Invece, gli italiani sognano ancora La Dolce Vita

Gli italiani restano fedeli a un immaginario tutto loro: quello della Dolce Vita. Tra le auto classiche più desiderate nel 2025 troviamo in testa l’intramontabile Fiat 500, seguita da veri e propri miti come la Porsche 911 e la Lancia Fulvia. Forte la presenza delle Alfa Romeo, con ben quattro modelli tra i primi dieci: Giulia, Spider, GT e 75, a conferma del legame profondo tra gli italiani e il marchio del Biscione. Non manca il fascino senza tempo del Maggiolino, né l’inconfondibile allure rétro della Citroën DS. Una top 10 che è quasi un viaggio sentimentale nella storia dell’auto.

AutoScout24 e AutoProff portano a Bologna una Lamborghini Countach 25° Anniversario

Nello spazio espositivo di AutoScout24 e AutoProff sarà protagonista la Lamborghini Countach 25° Anniversario, simbolo di eccellenza italiana, scelto per rappresentare il dialogo tra tradizione e innovazione che oggi guida il mercato del collezionismo automobilistico.

Lamborghini Countach 25° Anniversario – Scheda Tecnica

Informazioni Generali

Marca: Lamborghini

Lamborghini Modello: Countach 25° Anniversario

Countach 25° Anniversario Inizio produzione 1988

1988 Fine produzione 1990

1990 Porte: 2

2 Posti: 2

Dimensioni

Lunghezza: 414 cm

414 cm Larghezza: 200 cm

200 cm Altezza: 107 cm

107 cm Passo: 250 cm

Motore e Prestazioni

Motore: 12 cilindri a V

12 cilindri a V Cilindrata: 5.167 cc

5.167 cc Alimentazione: benzina

benzina Potenza massima: 335 kW (455 CV) a 7.000 giri/min

335 kW (455 CV) a 7.000 giri/min Coppia massima: 500 Nm

500 Nm Trazione: Posteriore

Posteriore Cambio: Manuale a 5 marce

Manuale a 5 marce Velocità massima: 300 km/h

“Il mondo delle auto da collezione sta vivendo una nuova stagione di crescita, in cui passione e business si incontrano sempre più spesso. Le youngtimer e i modelli termici destinati a diventare gli ‘ultimi della loro specie’ rappresentano il futuro del collezionismo, oggi più connesso e internazionale che mai - dichiara Sergio Lanfranchi, del Centro Studi AutoScout24 - Con AutoScout24 e AutoProff uniamo la forza del digitale e del trading B2B europeo per creare un ecosistema unico, capace di valorizzare il patrimonio automobilistico e accompagnare la sua evoluzione tra emozione, innovazione e opportunità.”

Classifica auto più cercate sulla piattaforma a livello europeo

LEGGI ANCHE: