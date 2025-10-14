Auto esce di strada in via Marconi a Camposanto, ferito 26enne

CAMPOSANTO - Intorno alla mezzanotte della notte scorsa, quella tra lunedì 13 e martedì 14 ottobre, un'auto è uscita di strada in via Marconi, dove la Sp2 "Panaria Bassa" attraversa l'abitato di Camposanto. La vettura, di cui il conducente ha perso il controllo per cause ancora in corso di accertamento, ha colpito un terrapieno all'esterno della carreggiata.

Alla guida c'era un uomo di 26 anni, che è stato accompagnato al Pronto soccorso da un amico, mentre l'auto era stata abbandonata sul luogo dell'incidente, dove l'hanno trovata i Carabinieri al loro arrivo. Il 26enne è ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale di Baggiovara, ma non sarebbe in pericolo di vita.

