Bambini in cucina insieme agli chef stellati: domenica 5 ottobre a Modena torna “Cuochi per un giorno”

MODENA - Un luogo magico, dove semplici ingredienti si trasformano in prelibatezze: la cucina, vista con gli occhi dei bambini, ha un fascino tutto particolare. Il club la Meridiana di Modena ancora per domenica 5 ottobre lascia spazio a centinaia di piccoli apprendisti chef con il festival nazionale di cucina per bambini "Cuochi per un Giorno".

Il programma del festival accontenta davvero tutti i gusti: sono ben 17 le ricette e i laboratori in programma, organizzati su due giorni e suddivisi in fasce orarie, dalle 10 alle 18.30. Nel corso delle attività i piccoli chef sono guidati da cuochi e professionisti, sotto la supervisione degli studenti dell'Istituto alberghiero Spallanzani di Castelfranco Emilia e di esperte animatrici.

I bambini dai 3 ai 12 anni possono scegliere se preparare la "focaccia che ti passa" come antipasto, se preferiscono cucinare un primo ("Mini fusilli in pesto senz'aglio", "Siamo i tortelloni della domenica", "Lasagnetta d'autun farcita"), oppure un secondo ("Cestini di cotto gourmet", "Spezzafame al tonno") o il contorno ("Boccone berbero"). I più golosi possono cimentarsi in una merenda ("Cannoncini cuor di pane") o un dolce ("Oggi il salame è dolce", "Biscocrema pan di stelle", "Castagnaccio e cacao", "La petite tatin", "Brownie choco monster"). Vengono coinvolti anche i più piccoli con l'"esplora cucina" (dai 15 ai 35 mesi) e i bambini dai 24 mesi possono già cimentarsi con "Le orecchie della Pimpa".

Per chi ha problemi di celiachia è stata pensata la ricetta gluten free "Gnocchetti gluten free Piccadilly".

Non mancano le iniziative collaterali, sempre a misura di bambino: Krama, mercanti di storie propone lo spettacolo "La leggenda di Astrid Seraphina, aralda delle spezie e della buona cucina" (domenica alle 15, in replica alle 17).

Attesissimo (anche da mamme e papà!) il momento degli show cooking con famosi chef da tutta Italia, che si trasformano in vere e proprie lezioni di cucina per coinvolgere anche il piccolo pubblico. Domenica 5 ottobre, invece, si apre alle 11 con Franco Aliberti, chef antispreco; alle 12 è la volta di Galileo Reposo, corporate pastry chef di D.ream International, azienda con sede a Londra specializzata nell'avvio e nella gestione di ristoranti in tutto il mondo; con lui ci sarà Piergiorgio Siviero, chef del Ristorante Lazzaro 1915, Pontelongo (Padova). Il pomeriggio prosegue alle 15.30 con Andrea Medici, chef dell'Osteria In Scandiano (Reggio Emilia), seguito alle 16.30 da Agostino Iacobucci, chef del ristorante omonimo a Castelmaggiore (Bologna) e alle 17.30 da Salvatore Morello, chef del ristorante Inkiostro di Parma.

Come iscriversi al festival:

I bambini posso accedere presentandosi il giorno stesso presso la sede del festival (Club La Meridiana, Via Sant'Ambrogio 66, a Casinalbo).