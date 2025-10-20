Bomporto in autunno alla biblioteca “Tolkien” nuovi orari e una stagione ricca di eventi

BOMPORTO - La Biblioteca J.R.R. Tolkien di Bomporto ha inaugurato una nuova stagione all’insegna dell’accessibilità e della partecipazione, con un calendario ricco di appuntamenti e un ampliamento degli orari di apertura al pubblico. Le novità rientrano nel piano strategico “Mi Libro Ancora”, promosso dall’Amministrazione comunale per rafforzare il ruolo della biblioteca come presidio culturale e luogo di incontro per tutta la cittadinanza. Tra le azioni più significative, l’introduzione dell’apertura il martedì mattina (dalle 9 alle 12.30) rappresenta un passo importante verso una maggiore fruibilità dei servizi, in linea con gli standard regionali di qualità. Si conferma, invece, la chiusura della Biblioteca nella giornata del lunedì che resta dedicata alle attività interne di riordino e programmazione.

“La Biblioteca Tolkien - dichiara Tania Meschiari, sindaca di Bomporto - è molto più di un semplice spazio per la lettura: è un luogo vivo, inclusivo, capace di accogliere e di coinvolgere pubblici diversi. Con il nuovo orario e le attività in programma, vogliamo offrire a bambini, famiglie e cittadini occasioni di crescita, scoperta e condivisione”.

La stagione culturale 2025–2026 prosegue con la rassegna “Leggetevi Forte!”, dedicata alla fascia 0–6 anni, che trasforma la biblioteca in uno spazio di narrazione e gioco. Sabato 25 ottobre è in programma il laboratorio musicale “Leggiamo note, suoniamo parole”, a cura di Francesca Fantoni della Fondazione Scuola di Musica C.G. Andreoli, con due momenti distinti: alle 10 per genitori e bambini da 0 a 12 mesi, alle 11 per bambini da 12 a 24 mesi.

Gli eventi proseguono venerdì 31 ottobre, alle ore 17, con “HalloGREEN”, narrazione e laboratorio creativo a cura di Volpe Rossa, rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni, con lettura del libro “Milly, Molly e i semi di zucca” di Gill Pittar e attività manuale con semi colorati. Sabato 8 novembre, alle ore 11, sarà la volta di “Storie a… sorpresa!”, lettura animata a cura di Elena Musti, pensata per bambini dai 2 ai 4 anni. Sabato 15 novembre, alle ore 10, è in programma “Escape Library – Fuga dalla Biblioteca”, un gioco di squadra per bambini dai 7 ai 10 anni, con letture, enigmi e rompicapo per conoscere meglio gli spazi e i servizi della biblioteca, a cura dell’Associazione Il Cerchio Tondo. Tutte le attività sono gratuite, con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Biblioteca J.R.R. Tolkien ai numeri 059 909780 e 348 5294579 (Whatsapp), oppure scrivere all’indirizzo mail [email protected]

