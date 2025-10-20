Fienile in fiamme a Bomporto

BOMPORTO - Nella giornata di ieri, domenica 19 ottobre, un incendio si è sviluppato all'interno del fienile della fattoria didattica "La Duchessina", nelle campagne di Bomporto e più precisamente sulla via Ravarino-Carpi. A riportarlo è Trc.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco: fortunatamente, nessuno sarebbe rimasto ferito e anche per gli animali della fattoria non ci sarebbe stata nessuna conseguenza dopo il divampare delle fiamme.

