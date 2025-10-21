Bomporto, nuovi giochi e nuove attrezzature nei parchi di Solara

BOMPORTO - Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione delle attrezzature ludiche e degli arredi nei parchi di Solara, frazione di Bomporto. Un intervento - spiega l'Amministrazione comunale, che mira a rendere gli spazi verdi più sicuri, accoglienti e funzionali per tutti.

Tra gli interventi già completati, la sostituzione e il rinnovo dei giochi nel parco di via Mantegna, l'installazione, presso il parco di Villa Sorelle Luppi, di attrezzature per praticare calisthenics e di un tavolo da ping pong, la riqualificazione dei giochi nel parco in via Borsari, l'installazione di una nuova altalena nel parchetto di via per Solara (località Gorghetto), la manutenzione delle strutture esistenti nel parco a San Michele e negli altri parchi della frazione.

I lavori proseguiranno nelle prossime settimane con l’aggiunta di nuove panchine e tavoli in tutti i parchi di Solara, San Michele e Gorghetto e lungo la pista ciclabile Gorghetto-Solara e la realizzazione, sempre al parco di Villa Sorelle Luppi, di un campo da pallavolo e di un campo da calcio.

