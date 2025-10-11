Bondeno, capriolo rimane intrappolato in una recinzione: salvato dalla Polizia Provinciale

BONDENO (FE) - Nella mattinata di venerdì 10 ottobre, gli agenti di polizia sono intervenuti a Bondeno per liberare un capriolo rimasto incastrato nella recinzione di un'abitazione.

A darne notizia sulla propria pagina Facebook è il sindaco Simone Saletti #Bondeno. "Una bella notizia: stamattina un giovane capriolo è stato tratto in salvo e liberato in un luogo sicuro dopo essere rimasto incastrato in una abitazione a

La Polizia Provinciale, con la comandante Roberta Artioli e l'agente scelto Gino Alberghini, allertati dalle tempestive segnalazioni dei cittadini che hanno visto l'animale rimasto intrappolato all'interno di una recinzione, in brevissimo tempo sono accorsi sul luogo, hanno valutato la situazione e tratto in salvo l'animale.

Il salvataggio non è stato banale: gli agenti hanno correttamente valutato che liberare il capriolo fuori dalla recinzione in cui era incastrato avrebbe potuto diventare pericoloso per l'incolumità dell'animale stesso, vista la presenza di strade limitrofe all'abitazione.

Così, gli esperti hanno immobilizzato il capriolo - senza nuocergli in alcun modo - e dopo un breve trasporto lo hanno liberato in assoluta sicurezza nel mezzo delle nostre campagne.