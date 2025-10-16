Calcio, Coppa Promozione: goleade per Medolla San Felice e La Pieve Nonantola, Solierese ok ai rigori

di Simone Guandalini - Nella serata di ieri, mercoledì 15 ottobre, le formazioni della Bassa modenese impegnate in Promozione sono tornate in campo per le gare valide per i trentaduesimi di finale della Coppa Italia "Maurizio Minetti". Il Medolla San Felice ha eliminato in un match senza storia la Virtus Camposanto nel derby della Bassa che caratterizzava questo turno: la formazione reduce dalla fusione estiva e attualmente seconda in classifica nel Girone B si è imposta con un netto 6-0 grazie ai gol di Leozappa, Tecku (autore di una doppietta), Saracino, Stabellini e Bernabiti. Largo successo anche per La Pieve Nonantola, che si è parzialmente rifatta dopo le recenti delusioni in campionato battendo 0-4 la Virtus Castelfranco con le reti di Cataldo, Iazzetta e Gilli nel primo tempo e di Cheli nel recupero della seconda frazione di gioco. Più difficile il passaggio del turno per la Solierese, a cui sono serviti i rigori per avere la meglio sullo United Carpi dopo il 2-2 dei tempi regolamentari. L’equilibrio viene spezzato da un’autorete dei gialloblù che al 30′ porta avanti i carpigiani. A inizio ripresa la Solierese attacca, ma lo United trova il raddoppio al 55′ con De Marino. Passano soli due minuti e Tagliavini riporta sotto la Solierese, che accorcia le distanze. Proprio al 90′ Vaccari impatta e manda tutti ai tiri dagli 11 metri. Si va addirittura ad oltranza e i gialloblù grazie alle trasformazioni di Tagliavini, Ligabue, Vaccari e Mecorrapaj (Pagano e Bartolomeo falliscono dal dischetto) sono maggiormente precisi e passano il turno.

Coppa Italia "Minetti", risultati trentaduesimi di finale: Baiso Secchia - Castellarano 5-3 d.c.r., Bakia Cesenatico - Cervia United 0-2, Bellaria Igea Marina - Vis Novafeltria 3-5 d.c.r., Bibbiano San Polo - Terme Monticelli 4-3, Carignano - Montecchio 4-2, Carpaneto Chero - Noceto 5-4 d.c.r., Castellana Fontana - Gotico Garibaldina 2-0, Castelnuovo - Montombraro 3-2, Casumaro - Masi Torello Voghiera 2-0, Centese - X Martiri 7-8 d.c.r., Civitella - Diegaro 4-6 d.c.r., Classe - S. Pietro in Vincoli 4-0, Faro Gaggio Montano - Valsetta Lagaro 5-4 d.c.r., Felsina - Atletico Castenaso 0-1, Futura Fornovo Medesano - Langhiranese Valparma 3-1, Gambettola - Savignanese 1-0, Granamica - Bentivoglio 2-3, Luzzara - Boretto 2-0, Masone - Casalgrande 1-2, Medolla San Felice -Virtus Camposanto 6-0, Msp Calcio - Petroniano Idea Calcio 4-6 d.c.r., Sanmichelese - Maranello 4-1, Pol. Virtus Correggio - Riese 0-1, Reno - Bagnacavallo 0-3, Riccione - Misano 4-1, Sammartinese - Bagnolese 1-3, San Secondo - Colorno 2-3, Solierese - United Carpi 7-6 d.c.r, Sporting Scandiano - Vezzano 2-0, Stella - Bellariva Virtus 4-5, Valsanterno - Sparta Castelbolognese 2-0, Virtus Castelfranco - La Pieve Nonantola 0-4.

