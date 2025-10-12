Calcio, Promozione e Prima Categoria: vittorie per Solierese, Rivara e Cavezzo, pari Medolla San Felice, Mirandolese ko

di Simone Guandalini - Sono tornate in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Promozione e Prima Categoria. Di seguito tutti i risultati, categoria per categoria:

Promozione

Nell'anticipo del sabato pomeriggio della settima giornata del Girone B di Promozione, ancora un ko per La Pieve Nonantola, penultima in classifica con soli 2 punti conquistati in sei gare di campionato disputate: i granata cadono 2-0 sul campo del Castellarano, decide il match una doppietta di Rizzuto su calcio di rigore. Reti inviolate domenica nello scontro diretto tra Masone e Medolla San Felice: la formazione della Bassa viene così scavalcata in vetta alla classifica dalla Sanmichelese, ancora a punteggio pieno a quota 18 punti, che supera 2-1 lo United Carpi e diventa la nuova capolista. La Virtus Camposanto cade in casa contro lo Sporting Scandiano (1-2): non basta un gol di Natali per far fronte alle reti di Ferrari e Barbieri. Secondo successo consecutivo, infine, per la Solierese, che batte 2-1 il Castelnuovo e sale a quota 8 punti in classifica: i gialloblù al 21′ mettono la freccia e passano con Dapoto. Gli ospiti non ci mettono a rispondere ed al 28′ impattano con une rete di Veneri. Nel finale di tempo è una zampata di Ligabue e regalare il nuovo vantaggio alla Solierese, meritato visto anche un palo colpito in precedenza da Dapoto.

Promozione, Girone B, risultati giornata 7: Castellarano - La Pieve Nonantola 2-0, Baiso Secchia - Sammartinese 1-2, Masone - Medolla San Felice 0-0, Montombraro - Pol. Virtus Correggio 0-1, Sanmichelese - United Carpi 2-1, Riese - Maranello 0-1, Solierese - Castelnuovo 2-1, Virtus Camposanto - Sporting Scandiano 1-2.

Promozione, Girone B, classifica: Sanmichelese 18, Medolla San Felice 17, Masone 14, Castellarano 14, United Carpi 13, Sporting Scandiano 12, Solierese 8, Sammartinese 8, Riese 8, Maranello 8, Pol. Virtus Correggio 7, Baiso Secchia 7, Montombraro 6, Castelnuovo 6, Virtus Camposanto 5, La Pieve Nonantola 2, Casalgrande 0.

Prima Categoria

Nella quinta giornata del Girone D di Prima Categoria, Mirandolese ko 2-1 sul campo della capolista Atletico Spm, ancora a punteggio pieno e ora distante sei lunghezze dalla formazione della Bassa, scivolata al quinto posto. Non basta un gol su rigore di Cavicchioli, per l'Atletico Spm in rete Bondioli e Haddaji. Continua, invece, l'ottimo momento del Rivara, che batte di misura (1-0) il Ravarino e sale così al terzo posto in classifica: decisivo un gol in contropiede di Bacchiega al 58'. Finisce, invece, in parità il derby della Bassa modenese tra Junior Finale e Vis San Prospero, entrambe nelle zone basse della classifica, con rispettivamente 3 e 2 punti conquistati fino a questo momento: il match termina 1-1, Pignatti porta in vantaggio la formazione finalese, poi Ceci trova il pari per la formazione sanprosperese dal dischetto. Trova un'importante vittoria il Cavezzo, che supera 2-1 la Pgs Smile e sale a quota 5 punti in classifica: Gandini e Calabrese firmano i gol che valgono il successo, di Thompson la rete della Pgs Smile. Ko casalingo per la Pol. Nonantola, che cade 0-2 contro il Valsa Savignano; a bersaglio due volte Veronesi, in una circostanza dal dischetto.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 5: Fiorano - Lama 80 0-0, Atletico Spm - Mirandolese 2-1, Polinago - Solignano 2-1, Cavezzo - Pgs Smile 2-1, Junior Finale - Vis San Prospero 1-1, Pol. Nonantola - Valsa Savignano 0-2, Rivara - Ravarino 1-0, Spilamberto - Colombaro 0-3.

Prima Categoria, Girone D, classifica: Atletico Spm 15, Polinago 12, Rivara 11, Colombaro 10, Mirandolese 10, Valsa Savignano 10, Fiorano 9, Lama 80 7, Cavezzo 5, Ravarino 5, Pol. Nonantola 4, Pgs Smile 3, Spilamberto 3, Junior Finale 3, Vis San Prospero 2, Solignano 1.

TABELLINO RIVARA-RAVARINO 1-0

RIVARA: Benetti, Poletti, Monesi (79’ Braghiroli), Luppi M. (CAP), Facchini, Cappuccio, Gasparini (74’ Vacchi). Massaretti, Negrelli (66’ Malagoli), Bacchiega (76’ Luppi R), Zacchi (74’ Masiello). A disp: Pratissoli, Balboni, Paganelli, Golinelli. All: Bergamaschi

RAVARINO: Stefani, Bongiovanni (84’ Piccinini), Cotti (cap), Cartesan, Romagnoli (79’ Vandelli), Caracci, Erihioui (76’ Elgourche), Vernillo, Pedrazzi, Serafini (70’ Petrella), Gozzi (40’ Ansaloni). A disp: Patrocli, Ferroni, Lionetti, De Niederhausern. All: Bellini

MARCATORI: 58’ Bacchiega

AMMONITI: 51’ Cappuccio, 64’ Bacchiega, 68’ Massarenti, 75’ Caracci, 81’ Vacchi

ARBITRO: Scotto Pietro

Alcune immagini del match tra Rivara e Ravarino:

