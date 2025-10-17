Calcio, Promozione e Prima Categoria: anticipi per Medolla San Felice e Junior Finale, la Mirandolese ospita il Fiorano

di Simone Guandalini - Tornano in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Promozione e Prima Categoria. Di seguito, tutte le gare in programma, categoria per categoria:

Promozione

In uno dei due anticipi del sabato pomeriggio dell'ottava giornata del Girone B di Promozione, il Medolla San Felice, secondo in classifica dopo essere stato scavalcato in vetta dalla Sanmichelese a causa del pari contro il Masone nell'ultimo turno, ospiterà la Riese nona in graduatoria. Match esterni, domenica pomeriggio, per Solierese e Virtus Camposanto, che arrivano a queste gare con umori ben differenti: la formazione gialloblù è reduce da due vittorie consecutive in campionato e dal passaggio del turno ai rigori in Coppa, mentre quella camposantese viene da due ko in campionato e dal pesante 6-0 subito in Coppa contro il Medolla San Felice. La Solierese cercherà, dunque, conferme sul campo dello United Carpi, già affrontato in settimana in Coppa, mentre la Virtus Camposanto cercherà riscatto sul campo del Maranello. Riscatto cercato anche da La Pieve Nonantola, penultima in classifica, ma reduce dalla vittoria in Coppa contro la Virtus Castelfranco: i granata ospiteranno il Masone terzo in graduatoria.

Promozione, Girone B, calendario giornata 8: Sabato 18 ottobre, ore 15: Medolla San Felice - Riese, Sammartinese - Montombraro. Domenica 19 ottobre, ore 15.30: Castelnuovo - Casalgrande, La Pieve Nonantola - Masone, Maranello - Virtus Camposanto, Pol. Virtus Correggio - Castellarano, Sporting Scandiano - Sanmichelese, United Carpi - Solierese.

Promozione, Girone B, classifica: Sanmichelese 18, Medolla San Felice 17, Masone 14, Castellarano 14, United Carpi 13, Sporting Scandiano 12, Solierese 8, Sammartinese 8, Riese 8, Maranello 8, Pol. Virtus Correggio 7, Baiso Secchia 7, Montombraro 6, Castelnuovo 6, Virtus Camposanto 5, La Pieve Nonantola 2, Casalgrande 0.

Prima Categoria

Nell'anticipo del sabato pomeriggio della sesta giornata del Girone D di Prima Categoria, scontro diretto in zona playout tra Pgs Smile e Junior Finale: le due formazioni, appaiate a quota 3 punti, cercano una vittoria che consentirebbe loro di allontanarsi dalle zone calde. Rivara e Mirandolese, che si trovano, invece, in zona playoff, affronteranno domenica rispettivamente il Valsa Savignano e il Fiorano in due scontri diretti nelle zone alte della classifica. Il Cavezzo, rilanciatosi con quattro punti conquistati nelle ultime due gare, farà visita al Colombaro quarto, mentre Ravarino e Vis San Prospero, entrambe in cerca di punti, riceveranno rispettivamente, in due match sulla carta molto complicati, la capolista Atletico Spm, ancora a punteggio pieno, e il Polinago secondo in graduatoria. Trasferta in casa del Solignano, infine, per la Pol. Nonantola, undicesima e reduce dal ko casalingo contro il Valsa Savignano.

Prima Categoria, Girone D, calendario giornata 6: Sabato 18 ottobre, ore 15: Pgs Smile - Junior Finale. Domenica 19 ottobre, ore 15.30: Colombaro - Cavezzo, Valsa Savignano - Rivara, Lama 80 - Spilamberto, Mirandolese - Fiorano, Ravarino - Atletico Spm, Solignano - Pol. Nonantola, Vis San Prospero - Polinago.

Prima Categoria, Girone D, classifica: Atletico Spm 15, Polinago 12, Rivara 11, Colombaro 10, Mirandolese 10, Valsa Savignano 10, Fiorano 9, Lama 80 7, Cavezzo 5, Ravarino 5, Pol. Nonantola 4, Pgs Smile 3, Spilamberto 3, Junior Finale 3, Vis San Prospero 2, Solignano 1.

