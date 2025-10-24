Calcio, Promozione e Prima Categoria: derby della Bassa tra V. Camposanto e Medolla San Felice, la Solierese ospita lo Sporting Scandiano. Mirandolese sul campo della Pol. Nonantola

di Simone Guandalini - Tornano in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Promozione e Prima Categoria. Di seguito tutte le gare in programma, categoria per categoria:

Promozione

Nella nona giornata del Girone B di Promozione, derby della Bassa modenese in programma tra Virtus Camposanto e Medolla San Felice. La formazione camposantese è reduce dall'importante successo esterno sul campo del Maranello, che le ha permesso di uscire momentaneamente dalla zona playout, e cerca continuità anche se di fronte troverà un Medolla San Felice che ha vinto sei delle prime otto partite disputate in questa stagione ed è secondo in classifica solo perchè la capolista Sanmichelese (che ha già osservato il proprio turno di riposo) è ancora a punteggio pieno, a quota 21 punti. La Pieve Nonantola, ripartita dopo un periodo complicato con la vittoria contro il Masone, ma ancora in zona retrocessione diretta, cercherà di fare punti sul campo di una Riese che si trova ai margini della zona playout, mentre la Solierese, in striscia positiva da tre giornate (due vittorie e un pareggio), ospiterà uno Sporting Scandiano a caccia di punti per agganciare la zona playoff.

Promozione, Girone B, calendario giornata 9: Sabato 25 ottobre, ore 15: Masone - Pol. Virtus Correggio. Domenica 26 ottobre, ore 14.30: Casalgrande - United Carpi, Castellarano - Sammartinese, Montombraro - Baiso Secchia, Sanmichelese - Maranello, Riese - La Pieve Nonantola, Solierese - Sporting Scandiano, Virtus Camposanto - Medolla San Felice.

Promozione, Girone B, classifica: Sanmichelese 21, Medolla San Felice 20, Castellarano 14, Masone 14, United Carpi 14, Sporting Scandiano 12, Pol. Virtus Correggio 10, Solierese 9, Sammartinese 9, Virtus Camposanto 8, Riese 8, Maranello 8, Baiso Secchia 7, Montombraro 7, Castelnuovo 6, La Pieve Nonantola 5, Casalgrande 3.

Prima Categoria

Nella settima giornata del Girone D di Prima Categoria, Mirandolese e Rivara, appaiate in zona playoff a quota 11 punti, affronteranno rispettivamente la Pol. Nonantola, reduce dalla vittoria sul campo del Solignano che le ha consentito di uscire dalla zona playout, in trasferta, e il Lama 80, ottavo in classifica, davanti al proprio pubblico. Nelle zone basse della classifica, scontro diretto casalingo per la Vis San Prospero penultima, che riceverà la visita del Solignano fanalino di coda della graduatoria. Il Ravarino, in zona playout dopo il ko contro la capolista Atletico Spm, è atteso da un'altra gara sulla carta complicata: giocherà, infatti, sul campo del Polinago secondo in classifica. Lo Junior Finale, rilanciatosi dopo un inizio complicato con lo 0-4 inferto alla Pgs Smile, cercherà continuità nel match contro il Valsa Savignano terzo in classifica, mentre il Cavezzo, reduce da due vittorie consecutive e in striscia positiva da tre giornate, sarà impegnato sul campo del Fiorano.

Prima Categoria, Girone D, calendario giornata 7: Sabato 25 ottobre, ore 15: Atletico Spm - Colombaro. Domenica 26 ottobre, ore 14.30: Polinago - Ravarino, Fiorano - Cavezzo, Junior Finale - Valsa Savignano, Pol. Nonantola - Mirandolese, Rivara - Lama 80, Spilamberto - Pgs Smile, Vis San Prospero - Solignano.

Prima Categoria, Girone D, classifica: Atletico Spm 18, Polinago 15, Valsa Savignano 13, Mirandolese 11, Rivara 11, Fiorano 10, Colombaro 10, Lama 80 8, Cavezzo 8, Pol. Nonantola 7, Junior Finale 6, Ravarino 5, Spilamberto 4, Pgs Smile 3, Vis San Prospero 2, Solignano 1.

