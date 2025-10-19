Calcio, Promozione e Prima Categoria: vittorie per Medolla San Felice, La Pieve, V. Camposanto, Cavezzo, Pol. Nonantola e Junior Finale

di Simone Guandalini - Sono tornate in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Promozione e Prima Categoria. Di seguito tutti i risultati, categoria per categoria:

Promozione

Nell'anticipo del sabato pomeriggio del Girone B di Promozione, il Medolla San Felice supera 2-0 la Riese grazie alle reti, entrambe nel primo tempo, di Hoxha al 33' e di Tecku al 41'. La formazione della Bassa con il sesto successo in otto gare di campionato, si conferma al secondo posto in classifica, a -1 dalla capolista Sanmichelese, ancora a punteggio pieno grazie alla vittoria sul campo dello Sporting Scandiano (1-2). Dopo le due vittorie consecutive contro Casalgrande e Castelnuovo, la Solierese continua la striscia di risultati utili consecutivi pareggiando 2-2, in trasferta, contro lo United Carpi. Sono tanti, però, i rimpianti per i gialloblù, che erano avanti 0-2 e sono stati rimontati nel finale. Solierese avanti a metà primo tempo (23′) su calcio di rigore trasformato da Feninno, poi i gialloblù al 40′ raddoppiano con Ligabue, ma nel finale di gara, nel giro di un minuto, lo United Carpi segna due gol (all'85′ Kolaveri e all'86′ Nadiri) e costringe la Solierese, rimasta in dieci nel recupero per il rosso a Mecorrapaj, al pareggio. Nelle zone basse della classifica, arrivano due successi molto importanti per Virtus Camposanto e La Pieve Nonantola: la formazione camposantese esce dalla zona playout grazie alla vittoria 0-2 sul campo del Maranello (in gol Gripshi e Denteh nella ripresa), mentre quella nonantolana supera 3-1, in casa, il Masone quarto in classifica (a bersaglio per i granata Cantarello, Gilli su calcio di rigore e Cheli, per i reggiani a segno Jocic.

Promozione, Girone B, risultati giornata 8: Medolla San Felice - Riese 2-0, Sammartinese - Montombraro 0-0, Castelnuovo - Casalgrande 1-2, La Pieve Nonantola - Masone 3-1, Maranello - Virtus Camposanto 0-2, Pol. Virtus Correggio - Castellarano 2-1, Sporting Scandiano - Sanmichelese 1-2, United Carpi - Solierese 2-2.

Promozione, Girone B, classifica: Sanmichelese 21, Medolla San Felice 20, Castellarano 14, Masone 14, United Carpi 14, Sporting Scandiano 12, Pol. Virtus Correggio 10, Solierese 9, Sammartinese 9, Virtus Camposanto 8, Riese 8, Maranello 8, Baiso Secchia 7, Montombraro 7, Castelnuovo 6, La Pieve Nonantola 5, Casalgrande 3.

Prima Categoria

Nell'anticipo del sabato pomeriggio della sesta giornata del Girone D di Prima Categoria, lo Junior Finale trova la prima vittoria in campionato e in Prima Categoria battendo 0-4, in trasferta, la Pgs Smile con cui condivideva la presenza in zona playout e i punti in classifica (3) prima di questo match: a segno per la formazione finalese Carpeggiani, autore di una doppietta, Pancaldi, prodotto delle giovanili Junior Finale, e Ferri. La Mirandolese impatta sullo 0-0 casalingo nello scontro diretto in zona playoff contro il Fiorano e vede allungare a +7 in vetta alla classifica l'Atletico Spm, ancora a punteggio pieno grazie al successo 1-2 sul campo del Ravarino. Ai biancoazzurri, ora in zona playout, non basta una rete di Romagnoli, per l'Atletico Spm in gol Richeldi e Bonesi. Cade anche il Rivara, che rimane in zona playoff a quota 11 punti nonostante il ko 3-1, in trasferta, contro il Valsa Savignano ora terzo: padroni di casa sul 3-0 con le reti di Veronesi, Corsini e La Manna nel giro di mezz'ora, poi Negrelli accorcia le distanze per i biancorossi, ma non è sufficiente. Seconda vittoria consecutiva, invece, per il Cavezzo che, dopo essersi imposto contro la Pgs Smile, replica nel match esterno sul campo del Colombaro, passando 0-2 con i gol di Calabrese e Paluan nel secondo tempo e salendo a quota 8 punti in classifica. Vince anche la Pol. Nonantola, corsara sul campo del Solignano (1-2). Pederzoli firma il vantaggio per il Solignano al 37′, poi la formazione nonantolana ribalta il risultato andando a segno prima con Pizzi al 45', bravo a segnare dopo una respinta del portiere su conclusione di Mollicone, e poi con Zanni all'82. Finisce, invece, ko la Vis San Prospero, penultima in classifica a quota 2 punti: i bianconeri vengono sconfitti in casa dal Polinago secondo (1-3): Ceci porta avanti la Vis San Prospero in avvio di gara, ma una doppietta di Giannini e un gol di Altariva consegnano il successo al Polinago.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 6: Pgs Smile - Junior Finale 0-4, Colombaro - Cavezzo 0-2, Valsa Savignano - Rivara 3-1, Lama 80 - Spilamberto 2-2, Mirandolese - Fiorano 0-0, Ravarino - Atletico Spm 1-2, Solignano - Pol. Nonantola 1-2, Vis San Prospero - Polinago 1-3.

Prima Categoria, Girone D, classifica: Atletico Spm 18, Polinago 15, Valsa Savignano 13, Mirandolese 11, Rivara 11, Fiorano 10, Colombaro 10, Lama 80 8, Cavezzo 8, Pol. Nonantola 7, Junior Finale 6, Ravarino 5, Spilamberto 4, Pgs Smile 3, Vis San Prospero 2, Solignano 1.

TABELLINO VALSA SAVIGNANO-RIVARA 3-1

SAVIGNANO: Pinelli, Baldini, Falcone, Pacilli (90’ Yaremchuk), Vaccari, Lenzi, Taddia (46’ Osei), Eboh (46’ Troiano), Lazzari (90’ Cellini), Corsini (19 La Manna) (cap), Veronesi. A disp: Bruzzi, Bongrani, Cisse, Boccaleoni,. All: Bernabei

RIVARA: Benetti, Cappuccio, Balboni, Vacchi (75’ Paganelli)(cap), Facchini (46’ Monesi), Luppi M., Gasparini, Massaretti (72’ Masiello), Malagoli (64’ Luppi R), Negrelli, Zacchi (61’ Poletti). A disp: Pratissoli, Braghiroli, Goldoni, Golinelli. All: Bergamini

MARCATORI: 3’ Veronesi, 11’ Corsini, 31’ La Manna, 35’ Negrelli,

AMMONITI: 25’ Massaretti, 65’+ 85’ Cappuccio

ESPULSI: 85’ Capouccio

ARBITRO: Boscherini Matteo

Di seguito, alcune immagini di Valsa Savignano-Rivara e Solignano-Pol. Nonantola

