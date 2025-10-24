Calcio, Seconda e Terza Categoria: anticipo per il Concordia, trasferte per Novese, Possidiese e Athletic Valli. Scontro diretto per l’Union Sg Sozzigalli

di Simone Guandalini - Tornano in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Seconda e Terza Categoria. Di seguito tutte le gare in programma, categoria per categoria:

Seconda Categoria

Nell'anticipo della settima giornata del Girone E di Seconda Categoria, match casalingo per il Concordia, che, dopo il ko dell'ultimo turno sul campo della Virtus Bagnolo, è scivolato ad un solo punto di distanza dalla zona playout e ospiterà la Villa d'Oro, attualmente penultima ma sotto di una sola lunghezza rispetto alla formazione della Bassa. A pari punti con il Concordia (7), ci sono anche Possidiese e Limidi, che affronteranno, rispettivamente, in trasferta la Virtus Cibeno ultima in classifica e in casa la Cabassi Union Carpi anch'essa a quota 7 punti. La Novese, che proprio con la vittoria contro il Limidi nell'ultima giornata, ha agganciato il secondo posto, a pari punti con il Reggiolo, farà, invece, visita al Rapid Viadana quinto e in zona playoff. Nel Girone H, invece, l'Athletic Valli, scavalcato dalla Libertas Ghepard e scivolato al secondo posto dopo il pari nello scontro diretto contro la Solarese (1-1), farà visita al Rayo Granarolo ottavo in classifica, mentre la formazione bomportese, quarta a pari punti (11) con la Persicetana terza, ospiterà lo Sporting Terre del Reno che si trova attualmente in zona playout.

Seconda Categoria, Girone E, calendario giornata 7: Sabato 25 ottobre, ore 15: Concordia - Villa d'Oro. Domenica 26 ottobre, ore 14.30: Carpine - Pol. Saliceta, Limidi - Cabassi Union Carpi, Rapid Viadana - Novese, San Paolo - Reggiolo, Virtus Cibeno - Virtus Possidiese, Virtus Mandrio - Virtus Bagnolo.

Seconda Categoria, Girone E, classifica: Carpine 15, Reggiolo 11, Novese 11, Virtus Mandrio 10, Rapid Viadana 8, Virtus Bagnolo 8, San Paolo 8, Limidi 7, Cabassi Union Carpi 7, Concordia 7, Possidiese 7, Pol. Saliceta 6, Villa d'Oro 6, Virtus Cibeno 3.

Seconda Categoria, Girone H, calendario giornata 7: Sabato 25 ottobre, ore 14.30: Libertasargile Vigorpieve - XII Morelli. Domenica 26 ottobre, ore 14.30: Alberonese - Sermide, Bondeno - Libertas Ghepard, Galliera - Real Bologna, Persicetana - Lovers 1997, Pol. Solarese - Sporting Terre del Reno, Rayo Granarolo - Athletic Valli.

Seconda Categoria, Girone H, classifica: Libertas Ghepard 13, Athletic Valli 12, Persicetana 11, Pol. Solarese 11, Lovers 1997 10, Bondeno 9, Galliera 9, Rayo Granarolo 8, Real Bologna 8, Sermide 7, XII Morelli 7, Sporting Terre del Reno 5, Alberonese 3, Libertasargile Vigorpieve 3.

Terza Categoria

Nell'ottava giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, l'Union Sg Sozzigalli, terza in classifica a quota 14 punti e reduce dal passaggio del turno in Coppa Ghirlandina, farà visita alla Pol. San Damaso U21 in uno scontro diretto in zona playoff (le due formazioni sono separate da un solo punto, a vantaggio della formazione solierese, in graduatoria). Match interno, invece, per il Baracca Beach undicesimo in classifica: la formazione bomportese sarà impegnata contro il Borghetto Santanna. Nel Girone B (Reggio Emilia), invece, il Vallalta, primo in classifica a pari punti (12) con il Fosdondo, affronterà in trasferta l'Invicta Gavasseto quinta, mentre la Pol. Roveretana settima sarà in scena sul campo del Santos 1948.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 8: Sabato 25 ottobre, ore 15: Manzolino - Fides Panzano. Domenica 26 ottobre, ore 14.30: 4 Ville - Pol. Forese Nord, Baracca Beach - Borghetto Santanna, Gaggio - Pol. Cognentese, Pol. San Damaso U21 - Union Sg Sozzigalli, Pol. Union 81 - Real Montale, Sanfa - Ganaceto, Terre di Castelnuovo - Castelfranco Calcio.

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica: Pol. Cognentese 21, Sanfa 17, Union Sg Sozzigalli 14, Pol. Union 81 13, Pol San Damaso U21 13, Gaggio 10, Real Montale 10, Castelfranco Calcio 10, Ganaceto 9, Terre di Castelnuovo 9, Baracca Beach 8, Borghetto Santanna 7, 4 Ville 7, Pol. Forese Nord 6, Manzolino 6, Fides Panzano 1.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), calendario giornata 7: Sabato 25 ottobre, ore 14.30: Cortilese - Montecchio U21. Domenica 26 ottobre, ore 14.30: Gualtierese - Fogliano, Il Quadrifoglio - Pol. Aics Guastalla, Invicta Gavasseto - Vallalta, Salvaterra - Cadelbosco, Santos 1948 - Pol. Roveretana.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), classifica: Fosdondo 12, Vallalta 12, Cortilese 10, Pol. Aics Guastalla 10, Santos 1948 8, Cadelbosco 8, Pol. Roveretana 8, Invicta Gavasseto 7, Salvaterra 7, Il Quadrifoglio 6, Fogliano 4, Gualtierese 4, Montecchio U21 3.

