Calcio, Seconda e Terza Categoria: derby Novese-Concordia, match casalinghi per Possidiese, Athletic Valli, Solarese, Roveretana e Union Sg Sozzigalli

di Simone Guandalini - Tornano in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate in Seconda e Terza Categoria. Di seguito tutte le gare in programma, categoria per categoria:

Seconda Categoria

Nell'anticipo del sabato della quarta giornata del Girone E di Seconda Categoria, è in programma il derby tra la Novese che, con una vittoria e due pareggi nelle prime tre giornate di campionato, è al momento terza in classifica in un girone fino a questo momento molto equilibrato, e il Concordia, che si trova un punto sotto alla formazione di Novi in graduatoria, con una vittoria, un pareggio e un ko nelle tre gare iniziali della stagione. Nei match di domenica, invece, la Possidiese, seconda con 7 punti alle spalle della Carpine capolista, impegnata in casa contro il Limidi, ospiterà la Virtus Mandrio. Nel Girone H, invece, gare casalinghe per Athletic Valli e Solarese: la formazione mirandolese, attualmente prima in classifica a quota 7 punti insieme ai Lovers 1997, ospiterà il Bondeno, mentre quella bomportese, quarta con due vittorie e un ko in tre partite, riceverà la visita del Galliera, attualmente terzultimo.

Seconda Categoria, Girone E, calendario giornata 4: Sabato 4 ottobre, ore 15: Novese - Concordia. Domenica 5 ottobre, ore 15.30: Cabassi Union Carpi - Reggiolo, Carpine - Centro Polivalente Limidi, Rapid Viadana - San Paolo, Virtus Bagnolo - Villa d'Oro, Virtus Possidiese - Virtus Mandrio, Polisportiva Saliceta - Virtus Cibeno.

Seconda Categoria, Girone E, classifica: Carpine 9, Virtus Possidiese 7, Novese 5, Reggiolo 4, Virtus Mandrio 4, Centro Polivalente Limidi 4, Concordia 4, Cabassi Union Carpi 4, Virtus Bagnolo 4, Polisportiva Saliceta 3, Villa d'Oro 2, Virtus Cibeno 2, Rapid Viadana 1, San Paolo 1.

Seconda Categoria, Girone H, calendario giornata 4: Domenica 5 ottobre, ore 15.30: Athletic Valli - Bondeno, Libertas Ghepard - XII Morelli, Lovers 1997 - Libertasargile Vigorpieve, Persicetana - Alberonese, Pol. Solarese - Galliera, Real Bologna - Sermide, Sporting Terre del Reno - Rayo Granarolo.

Seconda Categoria, Girone H, classifica: Athletic Valli 7, Lovers 1997 7, Bondeno 6, Polisportiva Solarese 6, XII Morelli 6, Persicetana 4, Sermide 4, Libertas Ghepard 4, Sporting Terre del Reno 4, Rayo Granarolo 3, Libertasargile Vigorpieve 3, Galliera 3, Real Bologna 1, Alberonese 0.

Terza Categoria

Nella quinta giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, l'Union Sg Sozzigalli, settima a quota 7 punti in classifica, ospiterà la Pol. Union 81, mentre il Baracca Beach farà visita alla Pol. Forese Nord. Nella quarta giornata del Girone B (Reggio Emilia), invece, il Vallalta ospiterà la Cortilese seconda, che precede la formazione concordiese di un solo punto in classifica, nell'anticipo del sabato pomeriggio, mentre domenica la Roveretana riceverà la visita del Montecchio U21.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 5: Domenica 5 ottobre, ore 15.30: Borghetto Santanna - 4 Ville, Castelfranco Calcio - Gaggio, Ganaceto - Real Montale, Fides Panzano - Pol. Cognentese, Pol. Forese Nord - Baracca Beach, Pol. San Damaso U21 - Sanfa Calcio, Terre di Castelnuovo - Manzolino, Union Sg Sozzigalli - Pol. Union 81.

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica: Pol. Cognentese 12, Pol. San Damaso U21 9, Castelfranco Calcio 9, Sanfa Calcio 8, Real Montale 7, Borghetto Santanna 7, Union Sg Sozzigalli 7, Ganaceto 6, Pol. Forese Nord 6, Terre di Castelnuovo 6, Pol. Union 81 6, Baracca Beach 4, Gaggio 3, 4 Ville 1, Fides Panzano 1, Manzolino 0.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), calendario giornata 4: Sabato 4 ottobre, ore 15.30: Vallalta - Cortilese. Domenica 5 ottobre, ore 15.30: Cadelbosco - Fogliano, Il Quadrifoglio - Salvaterra, Invicta Gavasseto - Gualtierese, Polisportiva Aics Guastalla - Fosdondo, Pol. Roveretana - Montecchio U21.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), classifica: Santos 1948 6, Cortilese 6, Polisportiva Aics Guastalla 6, Fosdondo 5, Vallalta 5, Gualtierese 4, Cadelbosco 3, Salvaterra 3, Invicta Gavasseto 3, Montecchio U21 3, Il Quadrifoglio 3, Polisportiva Roveretana 2, Fogliano 1.

