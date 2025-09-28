Calcio, Seconda e Terza Categoria: vincono Possidiese, Limidi e Athletic Valli, pari per Concordia, Novese, Roveretana e Vallalta

di Simone Guandalini - Sono tornate in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Seconda e Terza Categoria. Di seguito tutti i risultati, categoria per categoria (qui i risultati di Promozione e Prima Categoria):

Seconda Categoria

Nell'anticipo del sabato della terza giornata del Girone E di Seconda Categoria, la Possidiese passa 1-2 in rimonta sul campo del Reggiolo grazie ad una rete al 95' di Grosselle, dopo che Stefanini al 92' aveva rimesso la gara in parità rispondendo al gol del vantaggio del Reggiolo firmato al 20' da Cometti. La formazione della Bassa sale così al secondo posto, a -2 dalla Carpine capolista. Vince anche il Limidi, che supera 3-2 il Rapid Viadana: sotto a causa di un'autorete, il Limidi ribalta il risultato con i gol di Porcelli, Rrushi e Pellacani. Non basta al Rapid Viadana la rete di Gardini, che accorcia il risultato sul 3-2 finale. Pareggi, infine, per Concordia e Novese. Il Concordia viene fermato sull'1-1 dalla Polisportiva Saliceta: Angiolini al 68' risponde ad un gol di Bonvicini al 58'. La Novese, invece, impatta sul 2-2 sul campo del San Paolo: Equabile e Leporati ribaltano l'iniziale vantaggio del San Paolo Progulakis, poi Orlandi su rigore trova il pareggio per la formazione modenese. Nell'anticipo della terza giornata del Girone H, invece, l'Athletic Valli passa 0-2 sul campo del Sermide e si porta al comando della classifica, insieme ai Lovers 1997, a quota 7 punti: decisivi un gol di Cafieri e un'autorete. Bene anche la Solarese, che vince 1-3 sul campo del Bondeno: a bersaglio Connola (doppietta) e Sirotti, momentaneo pareggio dei ferraresi con Astenghi.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 3: Reggiolo - Virtus Possidiese 1-2, Centro Polivalente Limidi - Rapid Viadana 3-2, Concordia - Polisportiva Saliceta 1-1, San Paolo - Novese 2-2, Villa d'Oro - Cabassi Union Carpi 1-2, Virtus Cibeno - Virtus Bagnolo 1-1, Virtus Mandrio - Carpine 0-1.

Seconda Categoria, Girone E, classifica: Carpine 9, Virtus Possidiese 7, Novese 5, Reggiolo 4, Virtus Mandrio 4, Centro Polivalente Limidi 4, Concordia 4, Cabassi Union Carpi 4, Virtus Bagnolo 4, Polisportiva Saliceta 3, Villa d'Oro 2, Virtus Cibeno 2, Rapid Viadana 1, San Paolo 1.

Seconda Categoria, Girone H, risultati giornata 3: Sermide - Athletic Valli 0-2, Alberonese - Lovers 1997 0-1, Bondeno - Polisportiva Solarese 1-3, Galliera - Persicetana 1-0, Libertasargile Vigorpieve - Sporting Terre del Reno 2-3, Rayo Granarolo - Libertas Ghepard 2-2, XII Morelli - Real Bologna 1-0.

Seconda Categoria, Girone H, classifica: Athletic Valli 7, Lovers 1997 7, Bondeno 6, Polisportiva Solarese 6, XII Morelli 6, Persicetana 4, Sermide 4, Libertas Ghepard 4, Sporting Terre del Reno 4, Rayo Granarolo 3, Libertasargile Vigorpieve 3, Galliera 3, Real Bologna 1, Alberonese 0.

TABELLINO SERMIDE - ATHLETIC VALLI 0-2

Sermide: Zanasi F, Bettarello, Massarenti (46' Berveglieri), Zanasi R., Rudatis , Frassini, Barbieri, Barozzi M. (75' Moi), Zambelli, Vincenzi, Mora (46' Gjini). A disp: Bighinati, Harakat. All. Breviglieri.

Athletic Valli: Bocchi D., Calzolari (73' Barbieri), Fontana, Kumih, Mari, Marangoni, Piva (70' Kasapi), Cafiero, Mansour (65' Merighi). A disp: Martinelli,Sala, Bocchi M., Abid, Rossi. All.Rampani.

Arbitro: Calanca I. Sez. Finale E.

Amm. Mora, Rudatis, Gjini (S) Peccini, Merighi, Barbieri (A).

Terza Categoria

In uno degli anticipi del sabato della terza giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, l'Union Sg Sozzigalli viene fermata 1-1 sul campo della Sanfa, interrompendo la striscia di due vittorie consecutive: Rizzo nel lungo recupero risponde al vantaggio della formazione solierese, firmato da Mariani su rigore. Il Baracca Beach, invece, cade 2-3 contro Terre di Castelnuovo. Nella terza giornata del Girone B (Reggio Emilia), infine, pareggiano Vallalta e Polisportiva Roveretana. La formazione concordiese viene fermata sull'1-1 dalla Gualtierese: Lodi risponde ad un'autorete. La formazione novese impatta sul 2-2 sul campo del Fosdondo: avanti con una doppietta di Di Piazza, viene raggiunta dai gol di Vellani su rigore e Pace.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 3: Sanfa - Union Sg Sozzigalli 1-1, Manzolino - Pol. San Damaso U21 1-2, 4 Ville - Fides Panzano 2-2, Baracca Beach - Terre di Castelnuovo 2-3, Gaggio - Borghetto Santanna 1-3, Pol. Cognentese - Ganaceto 1-0, Pol. Union 81 - Castelfranco Calcio 0-1, Real Montale - Pol. Forese Nord 3-1.

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica: Pol. Cognentese 9, Real Montale 7, Union Sg Sozzigalli 7, Ganaceto 6, Terre di Castelnuovo 6, Castelfranco Calcio 6, Pol. San Damaso U21 6, Sanfa 5, Baracca Beach 4, Borghetto Santanna 4, Pol. Forese Nord 3, Pol. Union 81 3, 4 Ville 1, Fides Panzano 1, Gaggio 0, Manzolino 0.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 3: Montecchio U21 - Cadelbosco 2-1, Salvaterra - Invicta Gavasseto 2-3, Cortilese - Polisportiva Aics Guastalla 4-0, Fosdondo - Polisportiva Roveretana 2-2, Gualtierese - Vallalta 1-1, Santos 1948 - Il Quadrifoglio 5-0.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), classifica: Santos 1948 6, Cortilese 6, Polisportiva Aics Guastalla 6, Fosdondo 5, Vallalta 5, Gualtierese 4, Cadelbosco 3, Salvaterra 3, Invicta Gavasseto 3, Montecchio U21 3, Il Quadrifoglio 3, Polisportiva Roveretana 2, Fogliano 1.

LEGGI ANCHE: