Calcio, Seconda e Terza Categoria: Possidiese e Novese ko, bene Concordia e Union Sg Sozzigalli. Pari per Athletic Valli e Solarese

di Simone Guandalini - Sono tornate in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Seconda e Terza Categoria. Di seguito tutti i risultati, categoria per categoria:

Seconda Categoria

Nell'anticipo del sabato della quinta giornata del Girone E di Seconda Categoria, il Limidi supera 3-1 la Pol. Saliceta e aggancia momentaneamente la zona playoff, salendo a quota 7 punti in classifica (gli stessi di Concordia e Possidiese, sopra di un punto la Novese): la formazione solierese si porta sul 2-0 nel giro di circa 40 minuti grazie ad una doppietta di Avanzi, poi Ghirardelli accorcia le distanze prima dell'intervallo per la Pol. Saliceta, ma nella ripresa una rete di Massaro chiude definitivamente il match. Nelle gare della domenica, finiscono ko con lo stesso risultato (2-1) sia la Novese sul campo della Virtus Mandrio seconda in graduatoria che la Possidiese su quello della Villa d'Oro, mentre, sempre col punteggio di 2-1, il Concordia si impone sulla Cabassi Union Carpi. Alla Novese non basta un gol di Chhida dopo il 2-0 della Virtus Mandrio firmato Previdi e Culzoni. Per la Possidiese, alla seconda sconfitta consecutiva, accorcia le distanze nel recupero Haddaji dopo le reti di Galli e Napoletano. Il Concordia trova il successo con una doppietta di Angiolini, di Vuksani la rete della Cabassi Union Carpi. Nella quinta giornata del Girone H, invece, si fermano sul pari sia l'Athletic Valli che la Solarese. La formazione mirandolese, ancora prima in classifica con un punto di vantaggio su un gruppo di tre squadre inseguitrici, impatta 1-1 sul campo del XII Morelli: Rossi su rigore al 73' risponde al vantaggio della formazione ferrarese firmato Cavicchioni al 61'.La formazione bomportese, che con Libertas Ghepard e Lovers 1997 compone il terzetto di squadre un punto sotto rispetto all'Athletic Valli in graduatoria, pareggia 0-0 contro la Persicetana.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 5: Centro Polivalente Limidi - Pol. Saliceta 3-1, Carpine - Rapid Viadana 1-4, Concordia - Cabassi Union Carpi 2-1, San Paolo - Virtus Bagnolo 2-1, Villa d'Oro - Virtus Possidiese 2-1, Virtus Cibeno - Reggiolo 0-0, Virtus Mandrio - Novese 2-1.

Seconda Categoria, Girone E, classifica: Carpine 12, Virtus Mandrio 10, Reggiolo 8, Novese 8, Centro Polivalente Limidi 7, Concordia 7, Virtus Possidiese 7, Pol. Saliceta 6, Villa d'Oro 6, Rapid Viadana 5, Virtus Bagnolo 5, San Paolo 5, Cabassi Union Carpi 4, Virtus Cibeno 3.

Seconda Categoria, Girone H, risultati giornata 5: Pol. Solarese - Persicetana 0-0, Alberonese - Libertas Ghepard 1-4, Bondeno - Lovers 1997 2-1, Galliera - Sporting Terre del Reno 2-0, Libertasargile Vigorpieve - Real Bologna 2-4, Rayo Granarolo - Sermide 2-1, XII Morelli - Athletic Valli 1-1.

Seconda Categoria, Girone H, classifica: Athletic Valli 11, Libertas Ghepard 10, Lovers 1997 10, Pol. Solarese 10, Bondeno 9, Persicetana 8, Rayo Granarolo 7, Real Bologna 7, XII Morelli 7, Galliera 6, Sporting Terre del Reno 5, Sermide 4, Libertasargile Vigorpieve 3, Alberonese 0.

TABELLINO XII MORELLI - ATHLETIC VALLI 1 1

Reti: 61' Cavicchioni (XII), 73' Rossi rig.(A).

XII Morelli: Bignami, Reggiani, Frigieri, Mantovani (73' Fabbri), Bianchi, Borriello, Balboni, Cavicchioni (67' Terrieri), Govoni L., Orsini (50' Bregola) a disp: Malagoli,Farina, Gallerani, Morandi, Simonati,Zanetti. All. Varani M.

Athletic Valli: Bocchi D., Calzolari, Fontana(53' Kasapi), Kumiq, Mari, Marangoni ( 60' Bocchi M.), Peccini (67' Merighi), Cafiero, Mansour (52' Rossi), Moretti, Ghisellini. a disp: Martinelli, Abid, Piva, Barbieri. All. Rampani P.

Arbitro: Kejoupeu A. Sez. Ferrara

Amm: Balboni, Cavicchioni, Reggiani, Govoni F., Terrieri (XII) Moretti (A)

Esp: Balboni (XII), Bocchi D. (A).

Terza Categoria

Nella sesta giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, l'Union Sg Sozzigalli passa 0-1 sul campo del Baracca Beach: a decidere il match è una rete di Roveda, la formazione solierese sale a quota 11 punti, al quarto posto in classifica. Nella quinta giornata del Girone B (Reggio Emilia) di Terza Categoria, infine, la Roveretana passa 1-3 sul campo della Gualtierese nell'anticipo del sabato e sale al terzo posto in classifica a quota 8 punti, a -3 dalla nuova capolista solitaria Fosdondo, ora davanti al Vallalta, secondo a -2 e fermato sul pari dal Santos 1948 (1-1). Per la Roveretana i gol di Romano, S. Minelli e Ordo ribaltano l'iniziale vantaggio firmato Russo della Gualtierese. Per il Vallata a segno Palmieri; di Ezeh il gol del Santos 1948.

Terza Categoria, Girone B (Modena), risultati giornata 6: 4 Ville - Real Montale 3-2, Baracca Beach - Union Sg Sozzigalli 0-1, Gaggio - Ganaceto 2-0, Manzolino - Castelfranco Calcio 2-1, Pol. Cognentese - Pol. Forese Nord 1-0, Pol. Union 81 - Fides Panzano 8-2, Sanfa - Borghetto Santanna 2-1, Terre di Castelnuovo - Pol. San Damaso U21 0-1.

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica: Pol. Cognentese 18, Sanfa 14, Pol. San Damaso U21 12, Union Sg Sozzigalli 11, Pol. Union 81 10, Real Montale 10, Castelfranco Calcio 10, Baracca Beach 7, Borghetto Santanna 7, Gaggio 7, 4 Ville 7, Ganaceto 6, Terre di Castelnuovo 6, Pol. Forese Nord 6, Manzolino 6, Fides Panzano 1.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), risultati giornata 5: Gualtierese - Pol. Roveretana 1-3, Cortilese - Cadelbosco 2-2, Fosdondo - Fogliano 3-0, Il Quadrifoglio - Invicta Gavasseto 2-0, Salvaterra - Pol. Aics Guastalla 2-2, Santos 1948 - Vallalta 1-1.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia); classifica: Fosdondo 11, Vallalta 9, Pol. Roveretana 8, Santos 1948 7, Cadelbosco 7, Salvaterra 7, Cortilese 7, Polisportiva Aics Guastalla 7, Il Quadrifoglio 6, Invicta Gavasseto 6, Gualtierese 4, Montecchio U21 3, Fogliano 1.

