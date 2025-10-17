Calcio, Seconda e Terza Categoria: scontro diretto Athletic Valli-Solarese, match casalinghi per Novese, Possidiese, Union Sg Sozzigalli, Roveretana e Vallalta

di Simone Guandalini - Tornano in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Seconda e Terza Categoria. Di seguito, tutte le gare in programma, categoria per categoria:

Seconda Categoria

Nella sesta giornata del Girone E di Seconda Categoria, la Novese, quarta in classifica a quota 8 punti, ospiterà il Limidi che la segue al quinto posto, distante appena un punto. A quota 7 punti ci sono anche Possidiese e Concordia che giocheranno, rispettivamente in casa e in trasferta, contro la capolista Carpine, reduce dal passo falso interno contro il Rapid Viadana (1-4), e sul campo della Virtus Bagnolo undicesima. Nella sesta giornata del Girone H, invece, l'Athletic Valli, capolista a quota 11 punti, affronterà in casa la Solarese, che fa parte, con Libertas Ghepard e Lovers 1997, del terzetto di inseguitrici a - 1 dalla formazione mirandolese.

Seconda Categoria, Girone E, calendario giornata 6: Sabato 18 ottobre, ore 15: Rapid Viadana - Virtus Mandrio. Domenica 19 ottobre, ore 15.30: Cabassi Union Carpi - Virtus Cibeno, Novese - Centro Polivalente Limidi, Reggiolo - Villa d'Oro, Pol. Saliceta - San Paolo, Virtus Bagnolo - Concordia, Virtus Possidiese - Carpine.

Seconda Categoria, Girone E, classifica: Carpine 12, Virtus Mandrio 10, Reggiolo 8, Novese 8, Centro Polivalente Limidi 7, Concordia 7, Virtus Possidiese 7, Pol. Saliceta 6, Villa d'Oro 6, Rapid Viadana 5, Virtus Bagnolo 5, San Paolo 5, Cabassi Union Carpi 4, Virtus Cibeno 3.

Seconda Categoria, Girone G, calendario giornata 6: Sabato 18 ottobre, ore 15.30: Real Bologna - Rayo Granarolo. Domenica 19 ottobre, ore 15.30: Athletic Valli - Pol. Solarese, Libertas Ghepard - Libertasargile Vigorpieve, Lovers 1997 - Galliera, Persicetana - Bondeno, Sermide - XII Morelli, Sporting Terre del Reno - Alberonese.

Seconda Categoria, Girone H, classifica: Athletic Valli 11, Libertas Ghepard 10, Lovers 1997 10, Pol. Solarese 10, Bondeno 9, Persicetana 8, Rayo Granarolo 7, Real Bologna 7, XII Morelli 7, Galliera 6, Sporting Terre del Reno 5, Sermide 4, Libertasargile Vigorpieve 3, Alberonese 0.

Terza Categoria

Nell'anticipo del sabato della settima giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria, il Baracca Beach ottavo in classifica farà visita alla Pol. San Damaso Under 21 terza. Domenica, invece, l'Union Sg Sozzigalli quarta ospiterà il Manzolino penultimo in graduatoria, a quota 6 punti, insieme a Pol. Forese Nord, Terre di Castelnuovo e Ganaceto. Nella sesta giornata del Girone B (Reggio Emilia), invece, il Vallalta, secondo in classifica a -2 dalla capolista Fosdondo, giocherà in casa contro il Salvaterra sesto in graduatoria, mentre la Roveretana, terza a -1 dalla formazione concordiese, riceverà la visita della Cortilese settima.

Terza Categoria, Girone B (Modena), calendario giornata 7: Sabato 18 ottobre, ore 15: Pol. San Damaso U21 - Baracca Beach. Domenica 19 ottobre, ore 15.30: Borghetto Santanna - Pol. Union 81, Castelfranco Calcio - Sanfa, Ganaceto - 4 Ville, Fides Panzano - Gaggio, Pol. Forese Nord - Terre di Castelnuovo, Real Montale - Pol. Cognentese, Union Sg Sozzigalli - Manzolino.

Terza Categoria, Girone B (Modena), classifica: Pol. Cognentese 18, Sanfa 14, Pol. San Damaso U21 12, Union Sg Sozzigalli 11, Pol. Union 81 10, Real Montale 10, Castelfranco Calcio 10, Baracca Beach 7, Borghetto Santanna 7, Gaggio 7, 4 Ville 7, Ganaceto 6, Terre di Castelnuovo 6, Pol. Forese Nord 6, Manzolino 6, Fides Panzano 1.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia), calendario giornata 6: Sabato 18 ottobre, ore 15.30: Cadelbosco - Fosdondo. Domenica 19 ottobre, ore 15.30: Fogliano - Montecchio U21, Invicta Gavasseto - Santos 1948, Pol. Aics Guastalla - Gualtierese, Pol. Roveretana - Cortilese, Vallalta - Salvaterra.

Terza Categoria, Girone B (Reggio Emilia); classifica: Fosdondo 11, Vallalta 9, Pol. Roveretana 8, Santos 1948 7, Cadelbosco 7, Salvaterra 7, Cortilese 7, Polisportiva Aics Guastalla 7, Il Quadrifoglio 6, Invicta Gavasseto 6, Gualtierese 4, Montecchio U21 3, Fogliano 1.

