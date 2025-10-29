Calcio, turno infrasettimanale in Promozione e quarti di Coppa Emilia di Seconda Categoria

di Simone Guandalini - Tornano in campo nella serata di oggi, mercoledì 29 ottobre, le formazioni della Bassa modenese impegnate nel turno infrasettimanale del campionato di Promozione e nei quarti di finale della Coppa Emilia di Seconda Categoria. Di seguito tutte le gare in programma, categoria per categoria:

Promozione

Nel turno infrasettimanale, valido per la decima giornata del Girone B di Promozione, è in programma lo scontro diretto al vertice della classifica tra Medolla San Felice e Sanmichelese: la formazione sassolese è prima in graduatoria ancora a punteggio pieno, pur avendo già effettuato il proprio turno di riposo, mentre la squadra della Bassa modenese è seconda a - 3 nonostante abbia disputato una partita in più. Sarà, dunque, un test molto importante per l'ambizione di entrambi i team. La Pieve Nonantola, rilanciatasi dopo un inizio di stagione complicato grazie alle due vittorie consecutive contro Masone e Riese, cercherà, invece, continuità nel match casalingo contro una Virtus Camposanto capace di fermare sul pari proprio il Medolla San Felice nel derby della Bassa dell'ultimo turno e davanti di un punto ai granata in classifica. Cercherà, invece, riscatto dopo il ko casalingo contro lo Sporting Scandiano la Solierese, impegnata sul campo di un Maranello in zona playout e reduce da due sconfitte consecutive.

Promozione, Girone B, calendario giornata 10: Mercoledì 29 ottobre, ore 20.30: Baiso Secchia - Castellarano, La Pieve Nonantola - Virtus Camposanto, Maranello - Solierese, Medolla San Felice - Sanmichelese, Pol. Virtus Correggio - Riese, Sammartinese - Masone, Sporting Scandiano - Casalgrande, United Carpi - Castelnuovo.

Promozione, Girone B, classifica: Sanmichelese 24, Medolla San Felice 21, Castellarano 17, Masone 17, United Carpi 17, Sporting Scandiano 15, Pol. Virtus Correggio 10, Virtus Camposanto 9, Solierese 9, Sammartinese 9, Baiso Secchia 8, La Pieve Nonantola 8, Montombraro 8, Maranello 8, Riese 8, Castelnuovo 6, Casalgrande 3.

Seconda Categoria

L'unica formazione della Bassa modenese rimasta in gioco nei quarti di finale della Coppa Emilia Modena di Seconda Categoria è la Possidiese, che in campionato sta attraversando un periodo complicato con quattro sconfitte consecutive e che questa sera (mercoledì 29 ottobre) sarà impegnata nella gara secca contro il Corlo: la vincente si qualificherà per la semifinale della fase provinciale del torneo.

Coppa Emilia Modena di Seconda Categoria, quarti di finale: Corlo - Virtus Possidiese, Piumazzo - Villa d'Oro, San Paolo - Zocca, Spezzanese - Levizzano.

