Calcio, Promozione e Prima Categoria: pari tra V. Camposanto e Medolla San Felice, ko Solierese, Cavezzo, Mirandolese e Ravarino

di Simone Guandalini - Sono tornate in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Promozione e Prima Categoria. Di seguito tutti i risultati, categoria per categoria (qui i risultati di Seconda e Terza Categoria):

Promozione

Nella nona giornata di campionato del Girone B di Promozione, finisce in parità, sul punteggio di 1-1, il match tra Virtus Camposanto e Medolla San Felice. In vantaggio con Trajkovic nel primo tempo, il Medolla San Felice viene poi raggiunto da un gol di Gripshi nella ripresa: la formazione nata in estate dalla fusione delle due società della Bassa è ora seconda in classifica a -3 dalla capolista Sanmichelese, ancora a punteggio pieno grazie alla vittoria interna contro il Maranello (2-1), la Virtus Camposanto sale, invece, a quota 9 punti all'ottavo posto. Dopo la vittoria contro il Masone, secondo successo consecutivo per La Pieve Nonantola, che può respirare grazie alla vittoria di misura, arrivata allo scadere, sul campo della Riese (0-1) che le consente di abbandonare la zona retrocessione diretta: decisivo un gol al 93' di Davitti. Finisce, invece, ko davanti al proprio pubblico la Solierese, che viene sconfitta 0-1 dallo Sporting Scandiano, ma conserva un punto di vantaggio sulla zona playout: per i reggiani il gol-partita è di Mohamed in avvio di ripresa.

Promozione, Girone B, risultati giornata 9: Masone - Pol. Virtus Correggio 1-0, Casalgrande - United Carpi 1-2, Castellarano - Sammartinese3-0, Montombraro - Baiso Secchia 2-2, Sanmichelese - Maranello 2-1, Riese - La Pieve Nonantola 0-1, Solierese - Sporting Scandiano0-1, Virtus Camposanto - Medolla San Felice 1-1.

Promozione, Girone B, classifica: Sanmichelese 24, Medolla San Felice 21, Castellarano 17, Masone 17, United Carpi 17, Sporting Scandiano 15, Pol. Virtus Correggio 10, Virtus Camposanto 9, Solierese 9, Sammartinese 9, Baiso Secchia 8, La Pieve Nonantola 8, Montombraro 8, Maranello 8, Riese 8, Castelnuovo 6, Casalgrande 3.

Prima Categoria

Nella settima giornata del Girone D di Prima Categoria, finisce ancora ko la Mirandolese, che nelle ultime quattro gare ha conquistato solo due punti, frutto di due sconfitte e due pareggi. La formazione gialloblù si arrende 2-1 alla Pol. Nonantola, che trova, invece, il secondo successo consecutivo: la Mirandolese passa in vantaggio al 7' con Cavicchioli, ma la formazione nonantolana trova prima il pari con Mollicone al 25' e poi il gol vittoria con Fruggeri al 54'. In zona playoff, vittoria per il Rivara, che, davanti al proprio pubblico, batte 2-0 il Lama 80: i padroni di casa partono subito forte e all'11’ vanno in vantaggio con un colpo di testa di Adsaoui su assist di Gasparini, poi al 20' Luppi R, in contropiede, entra in area e sigla il 2-0, che porta la formazione della Bassa al quarto posto in classifica a quota 14 punti, gli stessi del Valsa Savignano terzo. Finiscono ko Cavezzo e Ravarino, sconfitti rispettivamente da Fiorano (4-0) e Polinago (3-2). Il Cavezzo cade sotto i colpi di Marino, autore di una tripletta, e a causa di un'autorete, mentre il Ravarino ribalta l'iniziale vantaggio del Polinago firmato Ferrari con i gol di Pedrazzi e Petrella, ma poi subisce i gol di Altariva e Ferrari che gli costano la sconfitta. Punto importante (1-1) per lo Junior Finale contro il Valsa Savignano terzo in classifica: la formazione finalese, sotto a causa di un gol di Veronesi nel primo tempo, trova il pari nella ripresa con un gol di Pisa. Infine, vittoria fondamentale per la Vis San Prospero nello scontro diretto nelle zone basse della classifica contro il Solignano: i bianconeri si impongono 1-0 grazie ad un gol su rigore di Ceci nel finale e salgono a quota 5 punti, comunque in zona playout.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 7: Atletico Spm - Colombaro 0-4, Polinago - Ravarino 3-2, Fiorano - Cavezzo 4-0, Junior Finale - Valsa Savignano 1-1, Pol. Nonantola - Mirandolese 2-1, Rivara - Lama 80 2-0, Spilamberto - Pgs Smile 2-0, Vis San Prospero - Solignano 1-0.

Prima Categoria, Girone D, classifica: Polinago 18, Atletico Spm 18, Valsa Savignano 14, Rivara 14, Fiorano 13, Colombaro 13, Mirandolese 11, Pol. Nonantola 10, Lama 80 8, Cavezzo 8, Junior Finale 7, Spilamberto 7, Ravarino 5, Vis San Prospero 5, Pgs Smile 3, Solignano 1.

TABELLINO RIVARA-LAMA 80 2-0

RIVARA: Pratissoli, Adsaoui (65’ Goldoni), Monesi (85’ Veronesi), Luppi M.(cap), Braghiroli, Facchini, Poletti (82’ Paganelli), Gasparini, Luppi R. (75’ Vacchi), Negrelli, Zacchi (90’ Mancini). A disp: Benetti, Balboni, Masiello, Malagoli. All: Bergamaschi

LAMA 80: Bonicchi, Tazzioli, Sorbelli (46’ Bosi), Rovina, Montalto, Bonacorsi (46’ Pasquesi), Manelli, Di Stasio, Flenghi, Debbia, Santi (46’ Lazzarini) (72’ Tonozzi). A disp: Pasini, Bondi, Ferroni, Peli. All: Cabri

MARCATORI: 11’ Adsaoui, 20’ Luppi R.,

AMMONITI: 18’ Flenghi, 21’ Montalto, 35’ Gasparini, 50’ Adsaoui, 86’ Manelli

ESPULSI: Cabri (mister Lama)

ARBITRO: Bocedi Alessandro

