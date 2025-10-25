Carabinieri nelle “movida” del centro storico di Modena, controllati 6 esercizi commerciali e circa 40 persone

MODENA - Nella serata venerdì 25 ottobre, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena, unitamente al personale della Polizia Locale, dotato dell’unità cinofila, e con il prezioso contributo dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, hanno pattugliato le vie del centro storico di Modena, dedicando particolare attenzione alle zone della “movida” serale, con l’obiettivo di prevenire disordini e salvaguardare il rispetto delle norme a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche a favore dei residenti della zona.

I controlli, eseguiti nei confronti di circa 40 persone e 6 esercizi commerciali, hanno interessato prevalentemente via Gallucci, corso Adriano, via Scarpa e via Canalino, con passaggi effettuati anche in altre aree del centro cittadino.

Il servizio svolto si inserisce in un più ampio programma di attività orientate ad assicurare la continua presenza delle forze dell’ordine sul territorio, con specifica attenzione nei confronti delle zone ritenute più sensibili poiché densamente frequentate, finalizzato a garantire ordine pubblico, legalità e serenità ai cittadini.

L’Arma dei Carabinieri rinnova il proprio impegno, confermando la sua presenza capillare come presidio di legalità e sicurezza per tutti.

