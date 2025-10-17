Carabinieri uccisi nell’esplosione a Castel D’Azzano: il comando provinciale di Modena ringrazia i cittadini per la vicinanza dimostrata all’Arma
MODENA - Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Modena, a nome di tutti i militari dell’Arma, desidera esprimere il più sentito ringraziamento alla cittadinanza per i sinceri gesti di vicinanza dimostrati nei confronti dell’Arma, in occasione del tragico evento che ha visto la perdita di tre Carabinieri in servizio a Castel d’Azzano.
I diversi omaggi floreali deposti davanti alla Caserma di via Pico della Mirandola e presso i reparti dipendenti (le Compagnie di Sassuolo, Carpi e Pavullo nel Frignano e le Stazioni), accompagnati da parole di affetto e di profonda solidarietà, hanno rappresentato un segno tangibile dell’unità e del legame che unisce la comunità modenese ai suoi Carabinieri.
In un momento di grande dolore per tutta la famiglia dell’Arma, la partecipazione e la vicinanza morale ricevute costituiscono motivo di conforto e di orgoglio, rafforzando quel legame profondo e quotidiano con i cittadini che è alla base del nostro servizio.
Leggi anche: Padova, Meloni e Mattarella ai funerali di Stato dei tre carabinieri morti a Castel D’Azzano
- Tentano di uscire da un supermercato senza pagare la merce, tre persone arrestate dai Carabinieri
- Sabato 18 ottobre l’arte incontra la Sclerosi sistemica al centro servizi del Policlinico di Modena
- Carabinieri uccisi nell'esplosione a Castel D'Azzano: il comando provinciale di Modena ringrazia i cittadini per la vicinanza dimostrata all'Arma
- Cade sulle sterpaglie che sta bruciando in campagna, gravemente ustionato un ottantenne di Medolla
- Carpi accende i riflettori sulla solidarietà: domenica 19 ottobre sfilata di moda e pranzo conviviale di Fondazione ANT
- I Carabinieri arrestano un 27enne senza fissa dimora autore di un furto su un camper in cui bivaccava
- Modena torna sul set: al via le riprese della serie “Laundry Heroes”
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- 158 cani e gatti spariti dal canile di Finale Emilia, Animal Liberation denuncia la Regione