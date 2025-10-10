Carenza medici di base, Lenzini, Longo e Ugolini (PD): “Investire su medicina territoriale e più risorse per colmare settori critici”

MODENA - “La carenza dei medici di medicina generale sul nostro territorio è un problema grave e che colpisce direttamente i cittadini su di un tema delicato come la salute - hanno affermato il segretario cittadino del Partito Democratico Diego Lenzini, il responsabile Sanità in segreteria Giuseppe Longo e la consigliera comunale Giulia Ugolini - tali criticità emergono esponenzialmente quando si parla di aree interne della provincia e delle frazioni della città”.

“Crediamo però sia opportuno inserire tale situazione in una visione più ampia di evoluzione dell’attuale modello sanitario - proseguono, affermando che - la direzione da seguire per noi è la medicina territoriale, in cui i medici di medicina generale siano attori protagonisti”.

Case di comunità e medicina di gruppo sono le soluzioni più immediate - ribadiscono - oltre che luoghi e organizzazioni in cui più medici collaborano per garantire ambulatori sempre presidiati e dotati anche delle generiche apparecchiature mediche e del supporto di un infermiere o di una figura amministrativa per sollevare il medico da attività burocratiche, permettendogli di dedicarsi a più pazienti”.

“Tale aspetto valorizzerebbe la figura del medico di medicina generale e ridurrebbe gli accessi ai nostri ospedali - sostengono i dem - ed è per questo che il governo nazionale deve dare piena attuazione al decreto ministeriale n.77, allo scopo di incrementare il numero di case della comunità, dotandole di personale adeguato per garantire il maggior numero di servizi”.

“Le maggiori difficoltà a coprire le aree interne come le frazioni devono essere affrontate garantendo egualmente sostenibile e vantaggioso seguire i pazienti ovunque essi si trovino - ricordano Lenzini, Longo e Ugolini - ed ambulatori non sostenibili per il basso numero di pazienti del territorio dovranno vedere l'intervento pubblico”.

“Riteniamo inoltre necessario aprire un serio confronto con le categorie socio-sanitarie del nostro territorio affinché si vada nella direzione di concentrare gli sforzi e gli investimenti per coprire con urgenza quelle che sono le carenze nei settori maggiormente critici, tra cui quelli dei medici di medicina generale, del comparto di emergenza-urgenza, della chirurgia e degli infermieri - aggiungono Lenzini, Longo e Ugolini.

“Le prospettive di conciliazione lavorativa ed economiche di alcuni corsi di studio in medicina rispetto ad altri - ricordano - sono un importante fattore nella scelta delle specializzazioni, ed è quindi compito del pubblico rendere i corsi egualmente attrattivi con l’utilizzo per esempio di borse di studio aventi una remunerazione maggiore a favore delle specializzazioni meno richieste e trasformare il percorso di formazione in medicina generale in scuola di specializzazione, velocizzando il percorso di definizione regionale del ruolo unico di assistenza primaria”.

“E’ infine fondamentale lavorare in modo sinergico sulla medicina di gruppo - concludono gli esponenti del Partito Democratico - allo scopo di potenziare la rete, il supporto e la collaborazione tra medici di medicina generale, prevedendo anche per questa categoria una remunerazione maggiore per chi sceglie di prendere servizio nelle aree più disagiate e periferiche”.

