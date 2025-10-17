Carpi, domenica 19 ottobre è in programma il concerto “Gli amici di sempre”

CARPI - L'associazione "Giuseppe Verdi" di Carpi organizza il concerto "Gli amici di sempre", in programma domenica 19 ottobre, alle ore 16, presso la Sala Polivalente del Circolo Sociale “Cibeno Pile” di Carpi. L’amicizia sarà il filo conduttore di questo concerto in cui artisti di fama internazionale ma anche

“amici di sempre” del Circolo Lirico “G. Verdi” come il soprano Daria Masiero, il mezzo soprano Rossana Rinaldi, il tenore Walter Fraccaro, il baritono Giuseppe Altomare ed il basso Carlo Colombara, abilmente accompagnati al pianoforte dal Maestro Luca Saltini, si ritroveranno per dare vita ad un concerto dedicato a questa pluridecennale amicizia e collaborazione.

"Siamo veramente riconoscenti a questi artisti – sostiene grato Gianni Perin, presidente del circolo "Verdi" -, sia per l’affetto dimostrato nei nostri confronti in tutti questi anni, sia per il sostegno al nostro circolo nel portare avanti costantemente la raccolta fondi a favore di AMO, l’Associazione Malati Oncologici di Carpi e, questo concerto, sarà per questi artisti anche l’occasione per valorizzare l’importanza dell’Ottobre Rosa 2025, il mese dedicato alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori femminili".

Artisti che, grazie all’interpretazione di arie famose tratte da opere come Tosca, Aida, Simon Boccanegra, Il Trovatore, Don Carlo, Macbeth, La Traviata, Madama Butterflay ed altre ancora, offriranno al pubblico un concerto di alto livello, pieno di emozioni e di sorprese. Va inoltre sottolineato che tutti questi virtuosi si sono tutti esibiti nei più prestigiosi teatri e Festival del mondo assieme a grandi artisti quali Carreras, Domingo, Kaufmann, Bruson, Nucci e direttori d’orchestra Muti, Chung e tanti altri ancora.

Il Soprano Daria Masiero, voce di spicco nel panorama lirico, diplomata in canto con il massimo dei voti presso il Conservatorio di Alessandria, si perfeziona all’Accademia della Scala di Milano ed è vincitrice di numerosi concorsi. Interprete di rara raffinatezza, femminilità e sensibilità, canta frequentemente ruoli principali e, grazie ad una spiccata duttilità vocale spazia dalle eroine Pucciniane a quelle Verdiane nonché a ruoli più veristi come Adriana Lecouvreur e Fedora.

Il mezzosoprano Rossana Rinaldi, ha studiato presso il Conservatorio di Salerno ed ha frequentato corsi di perfezionamento con Renata Scotto, Paolo Montarsolo e Mietta Sighele. Nel 2001 ha partecipato al concerto “Verdi 100” a Parma, diretta dal M° Zubin Mehta ed inaugurato la stagione della Scala di Milano in Otello diretta dal M° Riccardo Muti. Nel 2002 ha debuttato nel ruolo di Suzuki in Madama Butterfly al Teatro Lirico di Cagliari, ruolo che ha ripreso nei principali Teatri Italiani e stranieri da dove si è poi snodata la sua carriera.

Walter Fraccaro, da lavoratore nell’edilizia, passando dal coro della chiesa e da tanto studio, Fraccaro è diventato uno dei tenori più conosciuti nel panorama lirico mondiale, vincendo premi prestigiosi, tra cui il Premio Domingo come miglior tenore e il Premio Montserrat Caballé come miglior interprete verdiano al Concorso Internazionale "Francisco Viñas" di Barcellona. È un tenore noto per le sue interpretazioni di ruoli verdiani e pucciniani calcando i più grandi palcoscenici di tutto il mondo spingendosi fino all'America e alla Russia.

Giuseppe Altomare, baritono con all’attivo più di sessantacinque da protagonista, laureato in Scienze Politiche con lode, ha avviato gli studi musicali presso la “Hochschule Mozarteum" di Salisburgo con il M° R. Knoll per poi proseguire gli studi con il soprano Iris Adami Corradetti, con il M° Pier Miranda Ferraro, col M° Franco Corelli, col M° Carlo Bergonzi e col M° Silvano Carroli. Debutta come protagonista nel Gianni Schicchi al 39° Festival Puccini di Torre del Lago, avviando così una brillante carriera nazionale e internazionale che lo ha portato ad interpretare i più importanti ruoli baritonali sotto la bacchetta dei più importanti direttori d’orchestra.

Il basso Carlo Colombara inizia gli studi di pianoforte a dodici anni ed a quindici lo studio del canto con il maestro Paride Venturi. Nel 1984 vince il concorso “Riccardo Stracciari” a Bologna. Nel 1986 vince la medaglia d'oro come miglior cantante italiano al concorso “Giovanni battista Viotti” di Vercelli e nel 1987 compie il suo esordio teatrale a Milano con il concorso As.Li.Co. Oltre al lato operistico in teatri di tutto il mondo, ha intrapreso una intensa attività concertistica, cantando più di centocinquanta volte la Messa da Requiem di Verdi in varie città tra cui Modena in memoria di Luciano Pavarotti, con il quale cantò insieme in eurovisone nell'ultimo Requiem interpretato dal tenore modenese al Teatro San Carlo di Napoli nel 1996.

Pianista, direttore di coro e d’orchestra, il maestro Luca Saltini si è diplomato a pieni voti e lode in pianoforte, ha vinto vari concorsi ottenendo la Menzione speciale al XXI concorso “Vittorio Gui” di Firenze, ha ottenuto il diploma d’onore alla Accademia Chigiana di Siena ed è stato assistente ai corsi di flauto. È direttore musicale e artistico della corale G. Rossini di Modena, dei cori folk modenesi “La Ghirlandeina” e “S. Lazzaro”, docente di pianoforte presso la Fondazione Scuola di musica C.G. Andreoli di Mirandola e accompagnatore al pianoforte in corsi di Alto Perfezionamento tenuti da vari artisti del teatro dell’opera (tra cui il soprano Mirella Freni).

Il ricavato raccolto in questi pomeriggi musicali verrà devoluto ad AMO, l’Associazione Malati Oncologici di Carpi che, a sua volta per ricambiare la generosità del Circolo, effettua un servizio di pulmino con partenza da Novi per portare persone con difficoltà al concerto. L’evento è aperto a tutti, il biglietto d’ingresso ha un costo di 15 euro come pure la cena, che seguirà al termine del concerto, per concludere la giornata in compagnia degli artisti. Per informazioni e/o prenotazioni scrivere a [email protected].

