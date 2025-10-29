Carpi, gli studenti del “Fanti” magistrati per un giorno
CARPI - Interpretare per capire, capire per cambiare, attraverso l’esperienza di un processo penale così da comprendere a fondo i meccanismi della giustizia e il funzionamento dei procedimenti di giustizia, acquisendo consapevolezza sui rischi e le responsabilità connesse alle condotte illecite. È l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato dal Tribunale di Modena, l’Ordine degli Avvocati e l’Ufficio scolastico provinciale di Modena che ha portato, martedì 27 ottobre, alla celebrazione di un processo penale con le studentesse e gli studenti della classe 3Q del liceo Fanti di Carpi.
Il procedimento penale si è svolto nell’aula tre della Corte di giustizia di Modena, alla presenza del presidente del tribunale Alberto Rizzo, del presidente dell’Ordine degli Avvocati Roberto Mariani e del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Modena Giuseppe Schena, con gli studenti che si sono cimentati in un procedimento riguardante presunte molestie verbali con la pubblicazione online di foto denigratorie, ai danni di una studentessa da parte alcuni compagni di classe.
Per il presidente del Tribunale Alberto Rizzo «vivere l’esperienza di processo penale non è soltanto un esercizio, ma una vera e propria palestra di valori in cui le studentesse e gli studenti possono apprendere i meccanismi del nostro sistema giudiziario oltre che i rischi derivanti dalle condotte e dalle attività illecite. Desidero fare i miei complimenti alla terza q del liceo Fanti per il grande impegno profuso. Con iniziative così ci rendiamo conto che possiamo guardare con fiducia al futuro perché l’ossatura della nostra gioventù è sana».
In particolare, affiancati dal Giudice della sezione Penale del tribunale Roberto Perrone, dal presidente Alberto Rizzo e dall’avvocato Roberto Mariani, la classe si è suddivisa in pubblico ministero, collegio difensivo, giudici, e testimoni, oltre ad imputati e parte offesa, giungendo, dopo un paio d’ore alla sentenza di piena assoluzione per gli imputati.
Il presidente del consiglio dell’Ordine degli Avvocati Roberto Mariani sottolinea che «quello di oggi è un bellissimo esempio di come le istituzioni possano cooperare per costruire una società più giusta e attenta ai valori della legalità, attraverso una attività che non è solo didattica ma anche esperienziale. Ringrazio il tribunale di Modena e l’ufficio scolastico provinciale per la preziosa collaborazione, che rappresenta una vera e propria “semina di giustizia” per le nostre comunità locali».
Il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Giuseppe Schena ribadisce «quanto attività di questo tipo siano fondamentali per le istituzioni scolastiche, perché consentono ai nostri studenti di vivere e sperimentare le fasi di un procedimento penale, potendone cogliere tutti gli aspetti diretti e indiretti, le ricadute personali e le conseguenze che si hanno commettendo reati. Grazie a questo protocollo d’intesa con il Tribunale e l’Ordine degli Avvocati possiamo quindi consolidare e rafforzare il ruolo strategico della scuola, come agenzia educativa per le nostre comunità».
Nel corso dell’anno saranno diverse le classi degli istituti secondari di secondo grado che vivranno questa esperienza, diretta prevalentemente alle classi terze, quarte e quinte, che si potranno confrontare con ipotesi di reato differenti, proposte di volta in volta da parte del Tribunale.
- Finale Emilia, un bando da 10mila euro per nuove attività in piazza Garibaldi
- Il dottor Antonio Cremonini devolve il ricavato del suo libro per un rilevatore di vene donato al Centro Oncologico di Modena
- Carpi, gli studenti del "Fanti" magistrati per un giorno
- Aggressione dopo la discoteca a Soliera, imputato irreperibile: disposte ricerche fino al 2044
- Bomporto, la Fiera di San Martino accende novembre
- Calcio, turno infrasettimanale in Promozione e quarti di Coppa Emilia di Seconda Categoria
- Cavezzo festeggia i 104 anni di nonna Nives Carletti
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026
- Adam morì a 19 anni travolto da una Bmw che andava a 114 km/h a Mirandola, per la Procura è omicidio stradale