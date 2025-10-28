Carpi, visita al Museo Casa Natale Enzo Ferrari per i bambini della scuola primaria “Don Milani”

CARPI - In seguito alla partecipazione al primo convegno nazionale "Verso la Mobilità del Futuro" dello scorso 11 aprile 2025, Aci Modena ha premiato i bambini della scuola primaria "Don Milani" di Carpi con una visita al Museo Casa Natale Enzo Ferrari. La 5A è infatti arrivata a Modena e ha visitato il MEF insieme alle insegnanti Antonella Dell'Erario, Stefania Arcidiacono, Anna Damino ed Emanuela Romano.

Questo invece il messaggio degli alunni della classe 5A e del team docente della scuola "Don Milani" dell'istituto Carpi 3 di Carpi: "Ringraziamo chi ha reso possibile la visita al Museo Ferrari e alla Casa Natale di Enzo Ferrari di Modena. E' stata un'esperienza educativa e coinvolgente, che ha permesso ai bambini di conoscere da vicino la storia di un uomo e un grande sognatore che, con determinazione e passione, ha trasformato un sogno in un simbolo riconosciuto in tutto il mondo. Abbiamo capito che con impegno e cuore si può arrivare lontano, proprio come una Ferrari in pista! Grazie di cuore per averci regalato questa bellissima opportunità, in particolare Aci Modena e Museo Enzo Ferrari".