Carpi, visita al Museo Casa Natale Enzo Ferrari per i bambini della scuola primaria “Don Milani”
CARPI - In seguito alla partecipazione al primo convegno nazionale "Verso la Mobilità del Futuro" dello scorso 11 aprile 2025, Aci Modena ha premiato i bambini della scuola primaria "Don Milani" di Carpi con una visita al Museo Casa Natale Enzo Ferrari. La 5A è infatti arrivata a Modena e ha visitato il MEF insieme alle insegnanti Antonella Dell'Erario, Stefania Arcidiacono, Anna Damino ed Emanuela Romano.
"Ci teniamo a sottolineare nuovamente l'ottima riuscita del Convegno - dichiarano l'ing. Antonio Salvatore Tempesta e il presidente di Aci Modena Vincenzo Credi -, ringraziamo la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo 'Carpi 3' prof.ssa Silvia Cuoghi e diamo appuntamento all'8 maggio 2026 quando al Cinema Raffaello si svolgerà la seconda edizione del Convegno Nazionale 'Verso la Mobilità del Futuro'".
Questo invece il messaggio degli alunni della classe 5A e del team docente della scuola "Don Milani" dell'istituto Carpi 3 di Carpi: "Ringraziamo chi ha reso possibile la visita al Museo Ferrari e alla Casa Natale di Enzo Ferrari di Modena. E' stata un'esperienza educativa e coinvolgente, che ha permesso ai bambini di conoscere da vicino la storia di un uomo e un grande sognatore che, con determinazione e passione, ha trasformato un sogno in un simbolo riconosciuto in tutto il mondo. Abbiamo capito che con impegno e cuore si può arrivare lontano, proprio come una Ferrari in pista! Grazie di cuore per averci regalato questa bellissima opportunità, in particolare Aci Modena e Museo Enzo Ferrari".
