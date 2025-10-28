Carpi, in via Magazzeno rimozione di due alberi a rischio schianto

CARPI - Mercoledì 29 ottobre, nell’area del complesso scolastico di via Magazzeno, a Carpi, è prevista la rimozione di due alberi che, a seguito di un esame tecnico eseguito nei giorni scorsi, sono risultati malati e gravemente compromessi e, perciò, pericolosi per la sicurezza degli studenti.

Le piante oggetto dell’abbattimento sono un noce che si trova nell’area verde della scuola d’infanzia Sergio Neri, e un pioppo bianco all’ingresso del complesso scolastico, su via Magazzeno.

Il noce presenta seccumi diffusi in chioma ed essudati lungo il fusto indici di infezioni fungine, la corteccia, inoltre, presenta fessurazioni longitudinali che hanno causato il distacco visibile della corteccia dagli strati interni del fusto.

Nel pioppo sono danneggiate due branche primarie di grossa dimensione che risultano completamente secche e, quindi, a rischio caduta. La pianta presenta, inoltre, scortecciamenti evidenti e una compromissione dell’intero apparato vegetativo. La rimozione dei due alberi si rende, dunque, necessaria a tutela della sicurezza degli studenti che frequentano il plesso scolastico.

