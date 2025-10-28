Carpi, sabato 1° novembre Marco Bizzoccoli racconta “Il Barbiere di Siviglia”

CARPI - La storia carpigiana de Il Barbiere di Siviglia, dal 1819 a oggi, raccontata da Mario Bizzoccoli, è al centro dell’appuntamento in programma sabato 1 novembre, alle 16, nella sala dei Cimieri dell’Archivio storico comunale, a ingresso libero. L’incontro, organizzato in collaborazione con il circolo lirico Pavarotti, introduce alla celeberrima opera di Gioacchino Rossini che, domenica 2 novembre, aprirà la stagione di musica classica del Teatro Comunale segnando il ritorno a Carpi dell’opera in forma scenica.

Mario Bizzoccoli, docente dalle scuole elementari all’università, è stato direttore dell’Archivio storico comunale di Carpi e fondatore e coordinatore del Centro studi musicali teatrali e cinematografici del Comune. Storico, musicologo, archivista, critico, ha svolto per anni anche ruoli di drammaturgo, attore e regista sempre con intendimenti socio-culturali. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni su queste materie, nonché la curatela di vari libretti d’opera lirica.

L’allestimento del “Barbiere” che andrà in scena domenica 2 novembre (ore 17), con la regia di Damiano Michieletto, ripresa da Tommaso Franchin e allestita dal Maggio Musicale Fiorentino, trasporta Il Barbiere di Siviglia in un mondo vivace e surreale, dove i personaggi diventano maschere moderne ispirate alla Commedia dell’arte.

Tra costumi eccentrici, trovate sceniche intelligenti e una continua energia teatrale, questa produzione fin dal suo esordio ha conquistato pubblico e critica all’unanimità. Nella buca del teatro, riaperta per l’occasione, l’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Riccardo Bianchi. I costumi sono di Carla Teti, le luci di Alessandro Carletti, con la collaborazione di Gloria Campaner, come assistente alla regia.

