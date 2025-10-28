Carpi, sabato 1° novembre Marco Bizzoccoli racconta “Il Barbiere di Siviglia”
CARPI - La storia carpigiana de Il Barbiere di Siviglia, dal 1819 a oggi, raccontata da Mario Bizzoccoli, è al centro dell’appuntamento in programma sabato 1 novembre, alle 16, nella sala dei Cimieri dell’Archivio storico comunale, a ingresso libero. L’incontro, organizzato in collaborazione con il circolo lirico Pavarotti, introduce alla celeberrima opera di Gioacchino Rossini che, domenica 2 novembre, aprirà la stagione di musica classica del Teatro Comunale segnando il ritorno a Carpi dell’opera in forma scenica.
Mario Bizzoccoli, docente dalle scuole elementari all’università, è stato direttore dell’Archivio storico comunale di Carpi e fondatore e coordinatore del Centro studi musicali teatrali e cinematografici del Comune. Storico, musicologo, archivista, critico, ha svolto per anni anche ruoli di drammaturgo, attore e regista sempre con intendimenti socio-culturali. Ha al suo attivo diverse pubblicazioni su queste materie, nonché la curatela di vari libretti d’opera lirica.
L’allestimento del “Barbiere” che andrà in scena domenica 2 novembre (ore 17), con la regia di Damiano Michieletto, ripresa da Tommaso Franchin e allestita dal Maggio Musicale Fiorentino, trasporta Il Barbiere di Siviglia in un mondo vivace e surreale, dove i personaggi diventano maschere moderne ispirate alla Commedia dell’arte.
Tra costumi eccentrici, trovate sceniche intelligenti e una continua energia teatrale, questa produzione fin dal suo esordio ha conquistato pubblico e critica all’unanimità. Nella buca del teatro, riaperta per l’occasione, l’Orchestra Filarmonica Italiana diretta da Riccardo Bianchi. I costumi sono di Carla Teti, le luci di Alessandro Carletti, con la collaborazione di Gloria Campaner, come assistente alla regia.
- Lavori in via 1° Maggio, varie abitazioni di Cavezzo restano senz'acqua
- Carpi, sabato 1° novembre Marco Bizzoccoli racconta "Il Barbiere di Siviglia"
- Hockey in line, gli Scomed Senators esordiscono con una vittoria contro Imola
- ForModena, nel 2024 la sede di Rivara ha realizzato oltre 110 progetti formativi per un valore di più di un milione di euro
- Derby Reggiana-Modena, striscioni a Mirandola, San Prospero, Cavezzo e San Possidonio
- Carpi, Halloween al Castello dei Ragazzi tra streghe, fantasmi e letture da brividi
- Controlli nei locali della movida a Modena, sanzioni per un circolo privato
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026
- Anche a Modena, Carpi, Mirandola, San Prospero e Nonantola tornano i Giovedì Gastronomici