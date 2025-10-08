Carpi, scontro tra auto e bici in via Nuova Ponente: grave una donna di 31 anni

CARPI - Uno scontro tra un'auto e una bicicletta è accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 8 ottobre, a Carpi, in via Nuova Ponente. Ad avere la peggio è stata la donna di 31 anni che si trovava a bordo della bicicletta e che, al momento dell'impatto con la vettura, stava attraversando la strada: la 31enne è caduta a terra, finendo nel fossato a lato della carreggiata.

Le sue condizioni sono gravi: è, infatti, stata portata all'ospedale di Baggiovara in codice rosso dagli operatori sanitari immediatamente giunti sul posto. Per la gestione della viabilità e i rilievi, sul posto anche la Polizia Locale.

LEGGI ANCHE: