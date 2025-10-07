Disturbi alimentari, campagna nazionale al “Borgogioioso” di Carpi

CARPI - In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra il10 ottobre 2025, il centro commerciale Il Borgogioioso di Carpi partecipa alla campagna nazionale “Non sempre si vede”, promossa da Multi Italy insieme alle organizzazioni non profit del terzo settore Animenta e Delya, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare (DCA). La campagna si sviluppa offline negli spazi del centro commerciale e online con uno spot silenzioso che racconta cosa significa convivere con un disagio spesso invisibile agli occhi degli altri, e culminerà nel pomeriggio di venerdì 10 ottobre in un esperimento sociale che coinvolgerà i visitatori del centro commerciale in un gesto simbolico di vicinanza verso chi convive con un disturbo alimentare. Si tratta di patologie complesse e spesso invisibili che colpiscono in Italia oltre 3 milioni di persone, con un impatto crescente soprattutto tra adolescenti e giovani adulti: il 30% dei casi riguardano adolescenti con meno di 14 anni e fra i 12 e i 17 anni i ragazzi sono ormai il 20%. La campagna nasce per favorire consapevolezza, ascolto e supporto, contribuendo ad abbattere lo stigma che ancora circonda queste malattie.

“Il nostro centro commerciale non è solo un luogo di acquisti, ma uno spazio di incontro per la comunità – afferma il direttore del Centro Commerciale Il Borgogioioso, Raffaele Cantini – Per questo aderiamo con convinzione a un progetto che porta al centro un tema tanto importante e che tocca, purtroppo spesso nel silenzio, le famiglie e i giovani”.

La campagna sarà attiva contemporaneamente in altri 7 centri commerciali gestiti da Multi in Italia, con l’obiettivo di creare una rete diffusa di informazione e sostegno. Il Centro Commerciale Il Borgogioioso è da sempre attento ai temi della sostenibilità sociale promuovendo iniziative con associazioni non profit e di volontariato del territorio.

