Carpi, temporaneo restringimento in via Roosevelt tra via Lago d’Idro e via Martiri di Fossoli
CARPI - Nell’ambito del cantiere di rigenerazione e desigillazione in via Roosevelt, a Carpi, i lavori proseguono con la posa degli autobloccanti drenanti al centro della strada, a separare le due carreggiate tra i giardini della pioggia all’altezza di via Divisione Acqui.
Per consentire l’esecuzione dell’intervento e, allo stesso tempo, per permettere di raggiungere tutti gli esercizi commerciali, vengono istituite modifiche alla viabilità nel tratto compreso tra via Lago d’Idro e via Martiri di Fossoli, con la creazione di una piccola rotonda all’incrocio tra via Roosevelt e via Lago d’Idro.
L’intervento di asfaltatura riguarda il tratto tra i due giardini della pioggia tra via Martiri di Fossoli e via Divisione Acqui e impedisce la svolta a sinistra in uscita da queste due vie: gli automobilisti diretti verso il centro città dovranno, dunque, svoltare a destra, percorrere un breve tratto fino alla rotonda creata appositamente che consentirà la svolta a sinistra.
La conclusione dell’intervento di asfaltatura di questo tratto è prevista per la fine di ottobre. L’amministrazione continua a presidiare il cantiere e lo svolgimento regolare dei lavori per garantire il rispetto delle tempistiche previste.
