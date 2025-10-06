“Nascere insieme sotto le stelle”: a Carpi un incontro per genitori e futuri genitori

Diventare genitori è un viaggio unico, fatto di emozioni, domande e nuove scoperte. Per accompagnare le mamme e i papà di oggi e di domani lungo questo cammino, l’Azienda USL di Modena organizza l’evento “Nascere insieme sotto le stelle”, che si terrà mercoledì 8 ottobre alle ore 18 presso gli ambulatori di Ostetricia e Ginecologia, al primo piano dell’Ospedale Ramazzini di Carpi.

Inserita nell’ambito del calendario della Settimana Mondiale dell’Allattamento, sarà una serata di incontro e condivisione, in cui genitori e futuri genitori potranno scoprire la rete di supporto del territorio, dialogando con ostetriche, pediatri, psicologi e fisioterapisti. Un momento per sentirsi meno soli e più forti, grazie a una comunità di professionisti pronti ad accompagnare la nascita e la crescita di ogni bambino.

Per informazioni e iscrizioni telefonare al numero 059 659545 (dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 13.30) o inviare una email all’indirizzo [email protected].