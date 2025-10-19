Carpi, torna “Mezz’ora”, la pausa pranzo ai Musei di Palazzo dei Pio
CARPI - Torna da giovedì 30 ottobre “Mezz’ora. Pausa pranzo al Museo”, il ciclo di quattro visite guidate alla scoperta di una sala o di un’opera conservata a Palazzo dei Pio già sperimentate con successo la scorsa primavera. Le visite si svolgono, appunto, all’ora di pranzo, sempre di giovedì e in due turni (alle 13.15 e alle 13.45), sono aperte, su prenotazione, a gruppi di dieci persone al massimo e terminano con la consegna di un cestino con il pranzo, vegetariano, curato dal Centro di formazione professionale Nazareno di Carpi.
Il primo appuntamento, giovedì 30 ottobre, è dedicato alla Sala della Dama; giovedì 6 novembre protagonista sarà il dipinto “Concerto in casa Lazzari” e giovedì 13 il “Ritratto di Bernardino Ramazzini”, entrambe le opere sono esposte nella mostra “Nella cornice”. Il programma autunnale si chiude giovedì 20 novembre con la visita dedicata a un capolavoro, il “Diogene”, un chiaroscuro di Ugo da Carpi.
“Dopo il successo della sperimentazione primaverile – afferma l’assessore alla Cultura del Comune di Carpi, Giuliano Albarani – riproponiamo le pause pranzo a Palazzo. È una formula, praticata anche da altre importanti istituzioni museali italiane e non, che consente la focalizzazione del tempo e dell’attenzione dei visitatori su opere specifiche del nostro patrimonio, significative sotto il profilo artistico, documentale e culturale. Ma è soprattutto un modo per affermare un’idea diversa, mobile e cangiante, di museo e di collezione, che non si visita una volta per tutte ma si vive in forme e in occasioni diverse, a più riprese, nel tempo”.
Le prenotazioni per tutti gli appuntamenti della pausa pranzo in Museo aprono sabato 18 ottobre e si effettuano on line (https://prenota-eventi.
-
Carpi, messo in sicurezza il piazzale per guide ed esami per le patenti di ciclomotori e motocicli a Cibeno
- Bondeno, completata l’aggiudicazione dei lavori per il completamento della riqualificazione del centro sportivo “Bihac”
- Modena, dal 21 ottobre in stradello Masetti senso unico alternato al passaggio a livello
- "Come garantire l'universalismo sanitario nella nostra società", se ne parla a Medolla il 6 novembre
- Carpi, torna "Mezz’ora", la pausa pranzo ai Musei di Palazzo dei Pio
- Residenze artistiche, dall'Emilia-Romagna 1,8 milioni di euro per sostenere 6 progetti
- ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l’arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
- Calcio a 5, secondo ko consecutivo per il Modena Cavezzo: il Prato si impone 3-2
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE