Cassa di espansione del Panaro, Arletti (FdI): “Regione dica quando finiranno i lavori di collaudo e quanto si è speso”

MODENA - I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Annalisa Arletti e Ferdinando Pulitanò hanno depositato un’interrogazione regionale per fare chiarezza sulla situazione della cassa di espansione del fiume Panaro – Laghetti di Sant’Anna:

“Parliamo di un’opera avviata oltre cinquant’anni fa – sottolinea Arletti – che, pur avendo avuto una prima prova d’invaso solo nel 2021, non ha mai completato le fasi di collaudo previste dal Ministero delle Infrastrutture. È necessario capire a che punto siamo, quando partiranno le prove successive e quando si potrà dire definitivamente concluso il collaudo di una struttura fondamentale per la sicurezza idraulica del territorio modenese e della bassa pianura emiliana”.

Secondo quanto riportato da Aipo, i lavori sulle paratoie sarebbero ancora “in via di completamento”, ma i tempi restano incerti. “La risposta fornita lo scorso aprile dal sottosegretario Rontini non è stata sufficiente – evidenzia Arletti –. Ci è stato comunicato che i cronoprogrammi saranno aggiornati solo a lavori ultimati, ma i cittadini meritano trasparenza e tempi certi. Non si può continuare con rinvii e vaghezze su un’opera così strategica”.