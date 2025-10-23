Cassa di espansione del Panaro, Arletti (FdI): “Regione dica quando finiranno i lavori di collaudo e quanto si è speso”
MODENA - I consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Annalisa Arletti e Ferdinando Pulitanò hanno depositato un’interrogazione regionale per fare chiarezza sulla situazione della cassa di espansione del fiume Panaro – Laghetti di Sant’Anna:
“Parliamo di un’opera avviata oltre cinquant’anni fa – sottolinea Arletti – che, pur avendo avuto una prima prova d’invaso solo nel 2021, non ha mai completato le fasi di collaudo previste dal Ministero delle Infrastrutture. È necessario capire a che punto siamo, quando partiranno le prove successive e quando si potrà dire definitivamente concluso il collaudo di una struttura fondamentale per la sicurezza idraulica del territorio modenese e della bassa pianura emiliana”.
Secondo quanto riportato da Aipo, i lavori sulle paratoie sarebbero ancora “in via di completamento”, ma i tempi restano incerti. “La risposta fornita lo scorso aprile dal sottosegretario Rontini non è stata sufficiente – evidenzia Arletti –. Ci è stato comunicato che i cronoprogrammi saranno aggiornati solo a lavori ultimati, ma i cittadini meritano trasparenza e tempi certi. Non si può continuare con rinvii e vaghezze su un’opera così strategica”.
Fratelli d’Italia chiede, pertanto, alla Giunta regionale di rendere noti i cronoprogrammi effettivi, di quantificare le spese sostenute dal 2020 ad oggi per i lavori propedeutici al collaudo e di chiarire quale sia la durata stimata del manufatto regolatore prima che il degrado strutturale ne comprometta la funzionalità.
“Vogliamo sapere – conclude Arletti – se la Regione intenda finalmente garantire che questa opera, costata decine di miliardi di lire e poi milioni di euro, possa entrare davvero in funzione a pieno regime e offrire quelle garanzie di sicurezza idraulica per cui è nata. Dopo mezzo secolo di lavori, la pazienza del territorio è finita”.
