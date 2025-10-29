Cavezzo festeggia i 104 anni di nonna Nives Carletti

CAVEZZO - Cavezzo ha celebrato con grande affetto i 104 anni di nonna Nives Carletti, nata il 26 ottobre 1921 a San Possidonio e da sempre residente nel comune della Bassa modenese. Un traguardo straordinario, che l’intera comunità ha voluto onorare insieme ai familiari e al sindaco di Cavezzo, Stefano Venturini, presente per portare l’abbraccio dell’Amministrazione comunale.

Classe 1921, Nives ha attraversato più di un secolo di storia, mantenendo vivo lo spirito e la serenità che la contraddistinguono. Sposata con Ermes Pioli nel 1938, ha cresciuto con amore tre figli, circondata oggi da sei nipoti e sei pronipoti, che rappresentano la continuità di una vita piena di dedizione e valori familiari.

Durante la visita, il sindaco Stefano Venturini si è intrattenuto con la festeggiata e la sua famiglia per un momento di grande emozione e riconoscenza: «È un privilegio poter festeggiare una cittadina che ha vissuto così intensamente la propria vita e che rappresenta un patrimonio umano per tutta la nostra comunità – ha dichiarato Venturini –. Nonna Nives è la testimonianza vivente di quanto la forza, la semplicità e l’amore per la famiglia possano farci attraversare le epoche. A nome di tutta Cavezzo, le porgo i più sinceri auguri per questo meraviglioso traguardo».

Una giornata di festa, sorrisi e ricordi, in cui il tempo sembrava essersi fermato per celebrare la storia di una donna che ha saputo essere, e continua a essere, un punto di riferimento per chi le sta accanto.

